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Uyuşturucu ile mücadele için 'WhatsApp ihbar hattı'

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Uyuşturucu ile mücadele için 'WhatsApp ihbar hattı'
Ankara Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesince, 'WhatsApp ihbar hattı' kuruldu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Ankara Valiliğinin desteğiyle hayata geçirilen uygulama sayesinde "WhatsApp ihbar hattı" 24 saat hizmet verecek.

Vatandaşlar, "0552 155 06 06" numaralı hatta uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi tanık oldukları her konuyu "WhatsApp" uygulaması üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video ve konum olarak ulaştırabilecek.

24 saat açık olacak

İhbarların içeriği ve ihbarcıların kimliklerinin gizli kalacağını belirten yetkililer, "Hattımızı 24 saat esasına göre takip edecek olan personelimiz, aldığı ihbarın içeriğini anında ekiplerimize iletecek, sonrasında ekiplerimiz olaya müdahale edecek. Hiçbir ihbarcının kimliği veya verdiği bilgi üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacak." şeklinde konuştu.

Kimlik gizli tutulacak

Uygulamanın duyurulması için otobüs, metro, durak, kamu kuruluşları, bankalar ve AVM'lere asılacak afişlerde, "Tanık olduğunuz uyuşturucu satışı, kullanımı ve dağıtımı gibi durumları anında sesli, görüntülü veya yazılı olarak bize bildirebilir, konum fotoğraf ve video gönderebilirsiniz. Kimliğiniz kesinlikle gizli tutulacaktır." ve "Çocuklarımızın Geleceği İçin Hep Birlikte Uyuşturucu İle Mücadeleye Var Mısınız?" ifadelerine yer verildi.

Uygulamanın amacının sokaklardan uyuşturucu satışını tamamen silmek olduğunu belirten emniyet yetkilileri, vatandaşlara bu konuda çok önemli görevler düştüğünü anlattı.

Emniyet yetkilileri, şunları ifade etti:

"Türkiye'de ilk defa böyle bir uygulamaya gidiyoruz. 24 saat esasına göre çalışacak olan ihbar hattımız sadece WhatsApp uygulaması için kurulmuş bir hat. Vatandaşlarımız, uyuşturucu satışı, kullanımı, dağıtımı gibi tanık oldukları her konuyu WhatsApp uygulaması üzerinden ihbar, sesli mesaj, fotoğraf, video, konum şeklinde bizlere ulaştırabilecek, ulaştırılan ihbarların içeriği ve ihbarcıların kimlikleri kesinlikle gizli kalacak.

"Gençlerin zehirlenmesini önledik"

Alınan ihbarlar anında sokaklardaki ekiplerimize iletilerek değerlendirilecek. Amacımız vatandaşın desteği ile olaylara anlık müdahalede bulunmak. Gençleri zehirlemeye yönelik faaliyetlere devlet olarak göz açtırmamak için sürekli çalışıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın da desteği çok önemli.

Anne babalar, okul yöneticileri başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın elini taşın altına koyarak bizlere çalışmalarımızda yardımcı olacağını umut ediyoruz."

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