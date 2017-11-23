Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”

“Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”ne katılan SOS Çocuk Köyü uzmanları ile anne ve teyzelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun, madde bağımlılığının önlenmesine yönelik çalışmaları çerçevesinde hazırladığı “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”ne katılan SOS Çocuk Köyü uzmanları ile anne ve teyzelere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Eğitimciler Dr. Gülcem Sala Razı, Klinik Psikolog Eşmen Tatlıclı, Psikolog Danışmanlar Teyfide Tecel Hatipoğlu ve Aysel Çeliktaşlılar ile SOS Çocukköyü Müdürü Ahmet Akarsu ve eğitime katılanların hazır bulunduğu tören Kamu-Sen toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, törende, yapılan konuşmaların ardından katılımcılara belgeleri takdim edildi.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, törende yaptığı konuşmada, madde bağımlılığına yönelik olarak toplumun eğitim, bilinç ve farkındalık düzeyinin yükseltilmesine Başbakanlık ve Komisyon olarak büyük önem vermekte olduklarını söyledi.

Karaokçu, bu çerçevede kurumlara ve uzmanlara yönelik olarak hazırlanan “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”nin ilk adımını SOS Çocukköyü’nde attıklarını ve başarılı bir sürecin ardından uzmanlar ile anne ve teyzelerin eğitimlerini başarı ile tamamladıklarını vurguladı.

SOS Çocukköyü’nün çok önemli görevler üstlendiğini, oradaki personelin de çok özverili ve kutsal görevler yürüttüklerinin bilincinde olduklarını ifade eden Karaokçu, SOS Çocuk Köyü Yönetimi’ne bağımlılıkla mücadeleye gösterdikleri duyarlılık ve işbirliği anlayışı nedeniyle teşekkür etti.

SOS Çocukköyü’nün ardından bir çok kuruma “Bağımlılıklarda Farkındalık Eğitimi”ni vermeye başladıklarını vurgulayan Karaokçu “Eğitim ve bilinçlendirme, mücadelemizde en güçlü silahımız olacak” dedi.

AHMET AKARSU

SOS Çocukköyü Derneği Köy Müdürü Ahmet Akarsu da yaptığı konuşmada, uyuşturucu sorununun tüm dünyada olduğu gibi KKTC’de de bir sorun olduğunu buna karşı duyarsız kalınamayacağını söyledi.

SOS Çocukköyü olarak görev yapan uzmanlar ile görev yapan anne ve teyzelerin çok verimli bir eğitimden geçtiklerini ifade eden Akarsu, böylesi bir programa dahil olmaktan gurur duyduklarını belirtti.

Akarsu, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ve eğitmenlerine teşekkür etti ve Komisyon’la işbirliklerini bundan sonraki dönemde de sürdüreceklerini vurguladı.