Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret etti

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komiyonu Başkanı Hasan Karaokçu beraberindeki heyetle birlikte bugün Başkan İsmail Arter’i ziyaret etti. Yapılan toplantıda bağımlılıkla mücadele ile ilgili bugüne kadar yapılan çalışmalar değerlendirilerek, bundan sonra yapılacak projeler konuşuldu.

Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter konuşmasında, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile yıllardır birlikte çalıştıklarını, bu konuda bir belediyenin yapabileceği katkıların ortada olduğunu ifade ederek, uyuşturucu ile mücadelede ülkede yetersizlik ve konu ile ilgili planlar yapılarak daha sistemli çalışılması gerektiğini belirtti. Uzun bir süreden beridir bir araya gelemediklerini, covid sürecinin de bunu olumsuz etkilediğini ifade eden Başkan Arter, kendi tecrübeleri ile mücadele eden gönüllüler olduğunu, Medifoundatinon Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi’nin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Yapılacak çalışmaları planlamak gerektiğine dikkat çeken Başkan Arter, 2021’deki hedeflerin belirlenmesi gerektiğini, tehlike ortaya çıktıktan sonra değil de onun öncesindeki çalışmaların önemli olduğunu belirterek, uyuşturucunun önlenemediğini durumda tedavisi ve rehabilite çalışmalarının çok daha zahmetli, maliyetli, ve acı verici olduğunu, bu tehlikeyi toplumdan gençlerden uzak tutmanın yollarının ne olduğu konusuna yoğunlaşmak gerektiğini kaydetti.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komiyonu Başkanı Hasan Karaokçu ise, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun görev ve sorumluluklarının oldukça ağır olduğunu, en baştan beridir bu mücadelede toplumun her kurumun her bireyin işbirliği yapması gerektiğini her zaman vurguladıklarını ifade ederek, verimli işbirliği içinde oldukları, önemli adımlar attıkları Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’e teşekkür etti. Karaokçu, Gazimağusa Belediyesi ile birlikte çocuklara yönelik sanat etkinliği, dönem dönem eğitim çalışmaları gibi diğer belediyelere örnek olacak çalışmalar yaptıklarını, uyuşturucuyu önleme çalışması olarak ne yapılacağı konusunda çok ciddi bilimsel projeler hazırladıklarını söyledi. Son dönemde ailelerin de çok büyük tedirginliği olan, madde bağımlılığına yol açan internet bağımlılığı ile ilgili bir projelerinin olduğunu ifade ederek, ailelerin pozitif düşünce yapısının geliştirilmesi ve mahalle anneleri projelerinin olduğunu aktardı. Çocuklarda madde bağımlılığında istismar ve şiddetin tetikleyici olduğunu gördüklerini ve geçen yıl okul öncesi çocukların anne babalarına yönelik bir çalışma başladıklarını ifade eden Karaokçu, okulların çevrelerinde denetimlerin başlatılması konusunda da hassasiyetini dile getirdi. Medifoundatinon Bağımlılıklarla Mücadele Derneği Başkanı İsmet Medi ile verimli çalışmalar yaptıklarını ifade etti.