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Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu, Toplumsal Boyutta Kişisel Gelişim Destek Projesi başlattı

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Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu, Toplumsal Boyutta Kişisel Gelişim Destek Projesi başlattı
Uyuşturucu İle Mücadele Komisyonu, Toplumsal Boyutta Kişisel Gelişim Destek Projesi başlattı

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu, toplumsal boyutta kişisel gelişime destek projesi başlattı.

Komisyon, çocuk ve ailelere yönelik projede, sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, okullar, kurumlar ve işletmelerle işbirliği yapılarak ailelerin kişisel gelişim konusunda bilgilendirilmesi öngörülüyor. Proje kapsamında 4 adet 20-50 sayfa arasında kitap bastırıldı.

Sevgi Adası Kuzey Kıbrıs Bilinçlendirme Seferberliği projesi, son iki yıldır sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı olan bölgelerdeki çocuk ve ailelere yönelik sürdürülen “Çocuklarımıza Sevgi Aşılıyoruz” isimi çalışmanın ada geneline taşınması olarak tanımlandı.

Projeyle ilgili komisyon binasında basın toplantısı düzenlendi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, toplantıda yaptığı konuşmada, komisyon olarak toplumu tehdit eden her tür riske karşı korumak için eğitim, ailelere destek ve yasa çalışmaları yürüttüğünü kaydetti.

En büyük hedeflerinin bir tanesinin kişisel gelişim olduğunu ifade eden Karaokçu, “Çocuk, genç ve ailelerimizi kişisel olarak güçlendiremezsek bu risklere karşı daha zayıf bir toplum olacağımız inancındayız” dedi.

Karaokçu, sosyal ve ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde son iki yıldır sürdürdükleri kişisel gelişim çalışmalardan olumlu sonuçlar almaları üzerine, kişisel gelişim destek çalışmalarını toplumun geneline yayma kararı aldıklarını belirtti. Karaokçu, eğitim çalışmaları için sivil toplum örgütleri, okullar, yerel yönetimlerle çalışacaklarını söyledi.

Madde bağımlılığında istismar ve şiddetin çok önemli bir etken olduğunun yapılan çalışmalarda ortaya çıktığını ifade eden Karaokçu, bu nedenle 2020’de istismar konusunda çocuk ve toplumun eğitimi konusunda ciddi adımlar atacaklarını söyledi.

Karaokçu, başbakan Ersin Tatar’a Komisyonun çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

Proje Koordinatörü Marziye İlhan ise her çocuğun risk altına olduğunu, ailelerin doğru bildiği yanlışların bulunduğunu ifade etti.

İlhan, “Çocuklarımızı doğru yönlendiriyoruz derken bir bakıyoruz farklı noktalarda gidiliyor” dedi

Projede hedef kitlenin tüm kamu olduğunu ifade eden İlhan, güvende hissetmeyen çocukların risk altında olduğu bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

İlhan, İskele’de rehber öğretmenler, Geçitkale Belediyesi, Hak-Sen, Atleks Sanverler Ortaokulu, Demokrasi Ortaokulu’yla programların yapıldığını ifade etti.

Kitaplar hakkında da bilgi veren Marziye İlhan, “Ana-Baba Olmak Şefkat Dili Konuşmaktır” kitabında velilerin doğru bilip aslında yanlış olan davranışlarının irdelendiğini; “Görgü ve Nezaketin Gücü” kitabının ana babalara tüyo verecek yaklaşımlar içerdiğini; “Ergenliğin Sırlarına Yolculuk” kitabının da ergenlerin yaşadığı hormonal değişikliklerle mücadelenin anlatıldığını, “Oz Bakım” kitabının ise çocuklara öz güven kazandırma konusunu içerdiğini anlattı.

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