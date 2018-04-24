Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi devam ediyor

Lefkoşa Surlariçi’ndeki okullarda öğrencilere yönelik kişisel gelişim, velilere yönelik “Ana Baba Okulu” devam ederken, bu kez de çocuklara teneffüslerde birlikte oynaya bilecekleri gelenekse oyun alanları konusunda adımlar atıldı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi ve Stüdyo 21’le işbirliği halinde başlatılan çalışmanın ilk adımı Surlariçi’nde bulunan Atatürk İlkokulu’nda atıldı. Bu çerçevede Stüdyo 21 elemanlarının gerçekleştirdiği boyama çalışması ile çocuklara geleneksel oyunları oynayabilecekleri alan yaratıldı.

Çocuklar daha ilk günden büyük bir heyecanla teneffüslerde oyun alanlarını kullanmaya başladılar.

HASAN KARAOKÇU

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, yaptığı konuşmada, dezavantajlı bölge olan Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan çocukların gelişimine katkı sağlayarak onları zararlı alışkanlıklardan uzak durmlarına ve çevrelerindeki risklere karşı daha güçlü olabilmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

“Bilinçli Birey Olmak, Kişisel Gelişmişlik Gerektirir” sloganı ile Helath Eduction Center/Türkiye ile geliştirdikleri “Kişisel Gelişim Eğitim Seferberliği Projesi” çerçevesinde, Surlariçi’ndeki çocuklara ve ailelere yönelik eğitimlerinin düzenli bir şekilde devam etmekte olduğunu, bu eğitimlerin Merkezi Cezaevi’nde görev yapan gardiyan ve genç suçlulara da verildiğini anlatan Karaokçu, “Çocuklarımızı, gençlerimizi, ailelerimizi ve toplumun tüm bireylerini kişisel gelişim açısından ne kadar güçlü hale getirirsek, toplumumuzu risklerden o kadar daha kolay koruyabiliriz” dedi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu olarak göreve geldikleri günden buyana Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan ve madde bağımlısı olan çocukların tedavileri ve onların ailelerine psikososyal destek yanında, bölgedeki risklerden çocukları, gençleri ve aileleri korumak adına “Kişisel Gelişim Seferberliği Projesi“ çerçevesinde bir çok adım attıklarını anımsatan Karaokçu, bu anlamda bölgede bulunan Atatürk İlkokulu ve Arabahmet İlkokulu yönetimleri ile çok verimli bir işbirliği içerisinde olduklarını söyledi.

İlkokullarda çocukların arkadaşlık duygularını daha üst düzeye çıkarmak, teneffüslerdeki boş vakitlerini daha güzel ve kaliteli geçirmelerine olanak sağlamak amacıyla Vakıflar İdaresi ve Stüdyo 21’le işbirliği halinde ilkokullarda geleneksel oyun alanları yaratma çalışması başlattıklarını kaydeden Karaokçu “Teneffüslerde itişip kakışan çocukların bir anda yaratılan geleneksel oyun alanlarına coşkuyla koşmaları bizleri mutlu etmiştir” dedi.

Karaokçu, geleneksel oyun alanı çalışmasını talep eden diğer okullara da yayacaklarını sözlerine ekledi.

YILBAY EMEL

Atatürk İlkokulu Müdürü Yılbay Emel, yaptığı açıklamada, eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütürken, karşılaştıkları maddi ve manevi sorunları aşmada, çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek almaya çalıştıklarını söyledi.

“Bizler sorunlarımızı aşarken katkı koyan kurum ve kuruluşlarımızın en başında gelenlerden biri de Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’dur. Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’nun gerek öğrencilerimize, gerekse öğrenci velilerimize yönelik olarak yaptıkları eğitim çalışmaları bizim için çok önemlidir” diyen Atatürk İlkokulu Müdürü Yılbay Emel, “Okulumuzun fiziki altyapısını geliştirirken bizlere yapmış oldukları katkılar bizleri, öğrencilerimizi ve velilerimizi mutlu etmektedir” şeklinde konuştu.

Bu eğitim ve etkinliklerin geleceğin büyükleri olan öğrencilerin daha iyi bir sosyal çevrede gelişmelerine olanak sağladığına da işaret eden Emel şöyle konuştu:

“Yapılan tüm bu çalışmaların çocuklarımızın zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarına da büyük katkı sağladığına olan inancımız tamdır. Bu bağlamda verimli bir işbirliği geliştirdiğimiz Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu’na, Vakıflar İdaresi’ne ve Stüdyo 21 elemanlarına teşekkür ederiz.”

DERVİŞ ZEYBEK

Stüdyo 21'in kurucusu Derviş Zeybek ise Lefkoşa Surlariçi’nde yaşayan bireylerin sosyal ve kültürel olarak gelişmesine önem verdiklerini söyledi.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu ile de iki yıldır Surlariçi’nde yaşayan çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlediklerini anımsatan Zeybek, Vakıflar İdaresi’nin de desteği ile Lefkoşa Atatürk İlkokulu bahçesinde çocuklara geleneksel oyunların da yer aldığı bir alan yaratmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Zeybek, bu çalışmayı Lefkoşa içerisinde bulunan ve oyun alanları bulunmayan diğer okullara da yaratmaya hazır olduklarını vurguladı.

