  • BIST 8822.19
  • Altın 2240.222
  • Dolar 32.2125
  • Euro 35.1302
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKANetanyahu, Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirdi

Uyuşturucu ile yakalandı... "Bir daha ne alırım ne de içerim"

» »
Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda aracında yapılan aramada uyuşturucu bulunarak tutuklanan E.E yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldı.
Uyuşturucu ile yakalandı... "Bir daha ne alırım ne de içerim"

Polis memuru Fezile mahkemede olguları aktardı.

Polis, E.E'nin 2 Mart 2024 tarihinde saat 22.30 sıralarında ZMU 281 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda seyrederken, tespit edilerek, durdurulduğunu söyledi. Polis, yapılan aramada aracın motor kısmında naylona sarılı 25 gram hintkeneviri bulduklarını açıkladı.

Polis, tutuklanan zanlının ifadesinde maddeyi 12 Mart’ta aranan siyahi bir şahıstan 14 bin TL’ye aldığını söylediğini aktardı.

Polis, aynı gün zanlının evinde arama yapıldığını ancak kanunsuz bir şey bulunmadığını ifade etti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, uyuşturucu maddeniz analize gönderildiğini ancak henüz sonuçların çıkmadığını söyledi.

Polis, aranan bir şahıs olduğunu belirterek, zanlının 7 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise çok pişman olduğunu söyledi ve “bir daha ne alırım ne de içerim” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Filistin Sorunu, Ortadoğu ve Ötesi” düzenlenen panelle tartışıldı15 Mart 2024 Cuma 12:05
  • Aracından hem tabanca hem de uyuşturucu madde çıktı!15 Mart 2024 Cuma 11:55
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Devlet, tüm gücüyle yanlış yapanların karşısında...15 Mart 2024 Cuma 11:49
  • En fazla yağışı Koruçam aldı15 Mart 2024 Cuma 11:49
  • Girne ve Alsancak’ta 2 tona yakın kaçak et ele geçirildi!15 Mart 2024 Cuma 11:48
  • TDP Genel Başkanı Çeler: Bir yıl içinde erken seçim olacak15 Mart 2024 Cuma 11:13
  • Maliye açıkladı... Beklenen ödeme yapılıyor...15 Mart 2024 Cuma 11:12
  • YÖDAK Başkanı Avcı istifa etti15 Mart 2024 Cuma 11:03
  • Eski Rum Yönetimi Başkanı Vasiliu hastaneye kaldırıldı15 Mart 2024 Cuma 10:51
  • DAÜ-SEN: Kalite standartlarını yükselterek tüm üniversiteleri yeniden akredite etmek gerek15 Mart 2024 Cuma 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti