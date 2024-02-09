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Uyuşturucu ile yakalandı, kaçak olduğu ortaya çıktı!... Mahkeme kararını verdi...

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Girne Ağır Ceza Mahkemesinde, “uyuşturucu alma, verme ve tasarrufu” ile “KKTC’de ikamet izinsiz kalma” suçlarından yargılanan Ijeoma Success Osasa hakkındaki davada dün karar açıklandı.
Uyuşturucu ile yakalandı, kaçak olduğu ortaya çıktı!... Mahkeme kararını verdi...

Başkan Banu Soyer, Kıdemli Yargıç Mine Ozankaya ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda gerçekleştirilen karar oturumunda davanın kararını Başkan Soyer okudu. 

Başkan Soyer, sanığın 3 Ekim 2023 tarihinde bir şahıstan 60 gram uyuşturucu aldığını belirtti.

Başkan Soyer, sanığın 3 Ekim-15 Ekim 2023 tarihleri arasında tespit edilemeyen şahıslara 41 gram 333 miligram uyuşturucu madde verdiğini açıkladı. Başkan Soyer,  sanığın 15 Ekim 2023 tarihinde Girne’de gerçekleştirilen operasyonda yakalandığını, yapılan muhaceret kontrolünde sanığın 20 Mayıs 2021 tarihinden yakalandığı güne kadar ülkede ikamet izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı. Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığına, toplum huzurunu ve gelecek nesillerin sağlığını tehlikeye attığına değinen Başkan Soyer , bu tür suçları işleyenlere hoşgörü ile yaklaşamayacaklarını ifade etti. Başkan Soyer, ayrıca sanığın ülkede ikamet izinsizken bu suçları işlediğine değindi. Sanığın uyuşturucu maddeleri tespit edilemeyen şahıslara vermesiyle yayılmasını sağladığını kaydeden Başkan Soyer, bu hususların aleyhinde ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini açıkladı. Başkan Soyer, tüm olguları bir bütün değerlendirdikten sonra sanığı 3 yıl hapse mahkum ettiklerini kaydetti.

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