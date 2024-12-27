Uyuşturucu ile yakalandı, kurye olduğunu itiraf etti!

Polis memuru Ozan Kuşak mahkemede olguları aktardı.

Polis, 19.12.2024 tarihinde saat 16:30 raddelerinde Haspolat'ta faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi içerisinde bulunan bir supermarketin arka kısmında bulunan otopark alanı içerisinde huzurunuzda bulunan zanlının kullanımında bulunan KU 609 plakalı araçtan şüphelenen bir polis ekibi tarafından araç içerisinde yapılan aramada aracın şoför koltuğunun arka kısmında bulunan cep bölümünde siyah poşet içerisinde uyuşturucu madde tartımında kullanılan hassas terazi tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlının üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık şeffaf naylon poşet içerisinde uyuşturucu,560 ABD Doları 700 TL nakit para, 2 adet cep telefonu tespit edilerek emare olarak alındığını belirtti. Polis memuru, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını, 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 11 gün ek süre alındığını kaydetti.

Polis memuru, bu süre zarfında analize gönderilen uyuşturucu madde ile ilgili analiz raporunun çıktığını; 31 gram hintkeneviri olduğunun belirlendiğini açıkladı. Polis, zanlının uyuşturucu maddeyi aldığı şahsın ismini polise söylediğini, yapılan muhaceret kontrolünde söz konusu şahsın 2022 yılında okula kayıt yaptırıp, bir daha yasal işlem yaptırmadığını ve kaçak durumda olduğunu belirlediklerini söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucuyu bir şahsa teslim etmek için aldığını, bu iş karşılığında para alacağını, kurye olduğunu itiraf ettiğini belirtti. Polis, ayrıca zanlının uyuşturucu satıcıları ile alıcıların isimlerinin, uyuşturucu bırakılan konumlara ait bilgilerin cep telefonunda bulunduğunu, telefonun DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini açıkladı. Polis, zanlının soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını, 2023 yılında okula kayıt yapıp devam etmediğini ve şu anda kaçak durumda olduğunu söyleyerek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.