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Uyuşturucu ithal etti... 6 Yıl hapis yatacak!

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Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan iki ayrı tarihte 120 gram kokain, 330 gram hintkeneviri ve az miktarda MDMA türü uyuşturucuların yanı sıra 1 adet glock marka silah ve 53 mermi ithal eden Kemal Saraç hakkındaki dava karara bağlandı.
Uyuşturucu ithal etti... 6 Yıl hapis yatacak!

Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Candaş, sanığın kokain, hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu ile silah ve mermi ithal ve tasarrufu suçlarından yargılandığını belirtti. Yargıç, sanığın 2023 yılı içerisinde Aralık ayında iki kez Güney Kıbrıs’tan Kuzey Kıbrıs’a Metehan Sınır Kapısından uyuşturucu ithal ettiğini belirtti.

Yargıç, sanığın işlediği kokain ithal suçunun 20 yıl, hintkeneviri ve MDMA türü uyuşturucu ithal suçlarının ise 15 yıl hapis öngördüğünü ifade etti. Candaş, sanığın bu dava altında dikkate alınan ateşli silah ithal ve tasarrufu suçunun ise 10 yıl hapis cezasına öngördüğüne değindi. Ağır ceza yargıcı, sanığın uyuşturucuları ithal etmesindeki amacın ticari olduğunun ortada olduğuna vurgu yaptı.

Uyuşturucu suçlarının yaygın ve toplum sağlını tehdit eden suçlar olduğunu kaydeden yargıç, bu tür suçları işleyenlere ibret verici, işlemek isteyenleri ise caydırıcı cezalar verilmesi gerektiğini söyledi. Yargıç, sanığın ihtla ettiği kokainin en tehlikeli uyuşturucu türleri arasında bulunduğunu ifade ederek, “Eğer yakalanmasaydı birçok kişiyi zehirleyecektir” dedi.

Candaş, sanığın sabıkasız oluşunu ve suçunu kabul ederek, adaletin tecellisine katkı koymasını lehine değerlendirdiklerini ifade ederek, 6 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

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