Uyuşturucu kaçakçıları kovalamaca sonunda yakalandı

Uyuşturucu madde kullanımının hız kesmesi beklenirken bu sefer ortaya sıvı uyuşturucu madde çıktı. İngiltere’den ithal edildiği belirlenen Hint Keneviri yağı türü sıvı uyuşturucu madde kullanan 2 zanlı polis kontrolünden kaçmayı başarmasına rağmen kovalamaca sonrası yakalanarak tutuklandılar.

24.10.19 tarihinde saat 16.55 raddelerinde Gazimağusa’da Lions çemberi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi park alanı arasında gerçekleştirilen operasyonda tasarruflarında 4 gr Hint Keneviri yağı türü uyuşturucu madde tespit edilerek tutuklanan O.K (E-25) ile T.C.A (E-26) bugün 25.10.19 tarihinde çıkarıldıkları mahkemede haklarında üçer gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede şahadet veren tahkikat memuru Hasan Derman aldıkları bilgi ışığında Yeni Boğaziçi – Gazimağusa istikametine GZ 838 plakalı araç ile seyreden zanlı 1 O.K ve zanlı 2 T.C.A’ nın bir polis ekibi tarafından takibe alındığını, bir diğer polis ekibinin de Lions çemberi üzerinde yol kesmek suretiyle pusu kurduğunu aktardı.

Zanlıların Lions çemberi üzerindeki polis ekibini geçmeyi başardıklarını, Gazimağusa Devlet Hastanesi önlerinde araçtan dışarıya bir şeyler attıklarının tespit edildiğini ve kovalamaca sonucu zanlıların hastanenin park alanı içerisinde yakalandıklarını ifade eden Yıldırım zanlılar huzurunda araç içerisinde arama yaptıklarını belirtti. Arama sonucu içerisinde yaklaşık 1 gr ağırlığında Hint Keneviri yağı türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan cam şişe, 1 adet elektronik sigara ve içerisinde Hint Keneviri türü uyuşturucu yağı olduğuna inanılan cam şişe bulunarak emare olarak alındığını belirten Yıldırım 2 zanlı ve araçta yolcu olarak bulunan A.T (K-20)’ nin tutuklandığını belirtti.

Lions çemberi ile hastane yolu üzerinde zanlı 2 T.C.A’nın araçtan attığı yol kenarında huzurunda yapılan aramada içerisinde Hint Keneviri yağı türü uyuşturucu bulunan birisi kırık 2 şişe ile bir adet boş kutunun da emare olarak alındığına değinen Derman zanlı 3 A.T’nin aleyhinde suç tespit edilmediği cihetle aynı gün serbest bırakıldığını söyledi.

Tahkikat memuru Derman şahadetine devamla, zanlı 1’ in Hint Keneviri yağı türü uyuşturucu maddeleri 30.9.19 tarihinde, birer gramlık şişelerde 6 adet olarak Akyar sınır kapısından ithal ettiğini belirterek bu yönde gönüllü bir ifade verdiğini söyledi.

Tahkikatın devam ettiğine değinen Derman emarelerin parmak izi ve analiz nedeniyle Lefkoşa’ya gönderileceğine, Akyar sınır kapısındaki kayıtların inceleneceğine ve ifadeler temin edileceğine vurgu yaparak zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.