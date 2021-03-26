Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyaya yansımıştı AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’na gözaltına alındı

Uyuşturucu kullandığı görüntülenen AKP Genel Merkezi’nde özel kalem görevlisi olduğu belirtilen Kürşat Ayvatoğlu gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.” denildi.

Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürülmüş, Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan da konuya ilişkin bir açıklama yapmıştı. Doğan açıklamasında “Hamza Dağ’ın meclis kadrosuna bağlı 3 danışmanı bulunmaktadır. Birinci danışman Muhammet Doğan, ikinci danışman Abdürrahim Atasever, üçüncü danışman Murat Kaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise Kadir Aytunkaynak’tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur” ifadelerini kullanmıştı.