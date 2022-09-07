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Uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlı mahkemeye çıkarıldı

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Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından yapılan aramada uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlı, soruşturma kapsamında 6 gün tutuklu kalacak.
Uyuşturucu kullandığı ve bulundurduğu tespit edilen zanlı mahkemeye çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve verme suçlarından tutuklanan zanlı Princewill Ogochukwu Ohanusi mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru İbrahim Toz olayla ilgili bulguları aktardı. Toz, huzurda bulunan zanlı Prıncewıll Ogochukwu Ohanusı’nin “ Kanunsuz Uyuşturucu Madde Hintkeneviri İthal Alma Tasarruf Ve Verme” suçlarından methaldar olduğunu söyledi.

Polis, 2 Eylül 2022 tarihinde saat 15.00 raddelerinde Üsküdar Sokak üzerinde PGM-Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından şüpheli vaziyette tespit edilmesine müteakip üzerinde yapılan kontrolde tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını suçüstü tutuklandığını söyledi.

Polis tutuklanan zanlının aynı gün Lefkoşa adresindeki ikametgahında 18.10-18.20 saatleri arasında mahkeme emri ile huzurunda yapılan arama tasarrufunda 11 paketi satışa hazır vaziyette olmak üzere toplam yaklaşık 65 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğu ve emare olarak alındığını belirtti.

Polis memuru İbrahim Toz, zanlıdan izahat istendiğinde söz konusu maddeleri 26 Ağustos tarihinde 70 gram olarak satın aldığı ve kendisinin paketlediği bu paketlerden 3 bin TL karşılığı 3 paketini sattığı itirafında bulunduğunu mahkemeye aktardı.

Polis, soruşturma kapsamında 2 kişinin sorgulandığına işaret ederek, zanlının verdiği gönüllü ifadenin teyit ve tekzip çalışmalarının devam ettiğine, aranmakta olan şahısların ve emarelerin söz konusu olduğuna, maddelerin saklandığı folyo ile kağıtların incelenmesi ve zanlı hakkında muhaceret araştırması yapılması gerektiğine dikkat çekti.

Polis, serbest kalması durumunda soruşturmaya olumsuz yönde etki etme ihtimali bulunması nedeniyle zanlı aleyhine 6 günlük ek tutukluluk emri talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlının soruşturma maksatlı 6 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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