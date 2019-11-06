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Uyuşturucu Kullanımının Sebep Olduğu Trafik Kazasında 3 Kişi Daha Tutuklandı

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Uyuşturucu Kullanımının Sebep Olduğu Trafik Kazasında 3 Kişi Daha Tutuklandı
Uyuşturucu Kullanımının Sebep Olduğu Trafik Kazasında 3 Kişi Daha Tutuklandı

4.11.19 akşamı Gazimağusa Salamis Caddesi üzerinde meydana gelen ve JR 835 plakalı aracın sebebiyet verdiği trafik kazasında baygınlık geçiren araç sürücüsü E.Ö Gazimağusa devlet hastanesine kaldırılarak müşahede altına alınmıştı. Polisin sorgusunda kaza öncesi birlikte seyahat ettiği arkadaşı T.T ile birlikte uyuşturucu madde aldığını itiraf eden araç sürücüsü E.Ö polis tarafından tutuklanmış, araçta birlikte seyahat ettiği T.T (K-20) ise bulunamadığı nedeniyle aleyhinde derdest müzekkeresi temin edilmişti.

Zanlı E.Ö 5.11.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhinde 3 gün tutukluluk emri temin edilmişti.
T.T nin bulunması için sürdürülen tahkikatta aynı gün saat 10.00 raddelerinde Gazimağusa Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri İskele bölgesi içerisinde tespit ettikleri içerisinde arana şahıs T.T nin de bulunduğu ve A.C.Y (E-21) kullanımındaki araçta arama gerçekleştirdi. Aramada araç içerisinde 600 mlg ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve araçta bulunan T.T’ in tasarrufunda sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan yarım gr ağırlığında madde ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunan tütünle karışık ucu yanık bir sigara bulunarak emare olarak alındı.

Araç sürücüsü A.C.Y yanında araçta yolcu olarak bulunan T.T ve M.Y.B (E-19) isimli zanlılar da polis tarafından tutuklanarak ek tutukluluk talebiyle bugün 6.11.19 tarihinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Zanlılardan T.T Gazimağusa kaza mahkemesinde, diğer zanlılar A.C.Y ve M.Y.B İskele kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarılarak haklarında ikişer gün tutukluluk emri alındı.

Zanlı Tuğba Tiken neşeli tavırlarıyla dikkat çekerken, gazetecilere uygunsuz hareket yaptı.

Mesele ile ilgili soruşturma devam etmektedir. 

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