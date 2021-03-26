Uyuşturucu kullanma görüntüsü çıkan AK Partili Ayvatoğlu gözaltına alındı

Lüks bir araçta uyuşturucu kullandığına dair görüntüleri çıkan AK Parti'de görevli Kürtaş Ayvatoğlu'nun gözaltına alındığı açıklandı. AK Partili Hamza Dağ, Ayvatoğlu'nun genel merkez personeli olduğunu ve iş akdinin feshedildiğini açıkladı.

AK Parti Genel Merkezi’nde özel kalem görevlisi olarak çalıştığı belirtilen Kürşat Ayvatoğlu’nun lüks bir aracın içinde kokain çekmesine ilişkin görüntüler dün sosyal medyada gündeme oturdu. Görüntülerin yayınlanması üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ayvatoğlu hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğ de yaptığı açıklamada Kürşat Ayvatoğlu’nun gözaltına alındığını duyurdu.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

Bazı sosyal medya hesaplarında bir şahsın araç içerisinde uyuşturucu-uyarıcı madde kullanırken çekilmiş görüntülerinin paylaşılması üzerine, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen H.K.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikat başlatılmıştır.

HAMZA DAĞ'IN DANIŞMANI İDDİASI

Ayvatoğlu'nun AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ'ın danışmanı olduğu ileri sürülmüştü. Ayvatoğlu'nun Hamza Dağ'ın yanında olduğunu gösteren fotoğraflar ortaya çıktı. Dağ’ın danışmanı Muhammed Doğan ise açıklamasında “Hamza Dağ’ın meclis kadrosuna bağlı 3 danışmanı bulunmaktadır. Birinci danışman Muhammet Doğan, ikinci danışman Abdürrahim Atasever, üçüncü danışman Murat Kaygusuz. Genel Merkez Özel Kalemi ise Kadir Aytunkaynak’tır. Bunların haricinde danışmanı yoktur” dedi.

AK PARTİ'DEKİ DEVİR TESLİM TÖRENİNDE VARDI

AK Parti AR-GE ve Eğitim Başkanlığından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, dün AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen devir teslim töreniyle görevi Mustafa Şen'e devrettiği sırada, Kürşat Ayvatoğlu’nun da törende Hamza Dağ’ın yayında olduğu görülüyor. Hamza Dağ’a oturacağı yeri gösteren Ayvatoğlu, toplantı boyunca Dağ’ın yanında ayakta bekledi. Kürşat Ayvatoğlu, Hamza Dağ’ın kendi hesabından paylaştığı fotoğraf da yer alıyor.