  • BIST 94.896
  • Altın 283,872
  • Dolar 5,8598
  • Euro 6,5130
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 21 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 21 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

Uyuşturucu kuryesi kedi,hayvanat bahçesinden kaçtı

» »
Uyuşturucu kuryesi kedi hayvanat bahçesinden kaçtı
Uyuşturucu kuryesi kedi,hayvanat bahçesinden kaçtı

Rusya’nın Tula şehrinde uyuşturucu kuryeliği yaptırıldığı gerekçesiyle sahibiyle beraber gözaltına alınan ve hayvanat bahçesinde tutulan kedi kaçtı. Kedinin kaçmasıyla yürütülen soruşturmada aksamalar meydana geldi.

Rusya İçişleri Bakanlığı’na gelen şikayetler üzerine olay açığa çıkmıştı. Bakanlık, uyuşturucu tacirlerinin bir kediyi kullanarak uyuşturucu madde pazarladığını ve gelen ihbarlar üzerine harekete geçildiğini açıklamıştı. Olayın açığa çıkmasıyla sahibi cezaevine ,kendisi de inceleme için hayvanat bahçesine götürülmüştü.

Avukata göre, en önemli delil olarak görülen kedinin hayvanat bahçesinden kaçması soruşturma kapsamında planlanan deneyin yapılamamasına sebep oldu. Deneyde, kedi için hazırlanan özel bir tasmaya bir miktar uyuşturucu maddenin koyulacağı ve ardından kedinin hareketleri izleneceği belirtilmişti.

İsimsiz olan kediyi görmek için hayvanat bahçesine giden avukatın durumu fark etmesi üzerine hayvanat bahçesi çalışanları “Kedinin bazen dışarı çıkmasına izin veriyorduk. Çünkü çok soğuktu. Köpeklerden korktu ve kaçtı” dedi.

2012 yılında yine Rusya’nın Rostov bölgesinde benzer bir olay yaşanmıştı. Boynuna takılan tasmayla kuryelik yapan kedi, hapishane odalarına düzenli olarak girip çıktığının fark edilmesi üzerine yakalanmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Queen’den Trump’a veto12 Ekim 2019 Cumartesi 15:08
  • Johnny Depp: Amber Heard ile Elon Musk'ın yazışmaları yayınlansın12 Ekim 2019 Cumartesi 15:01
  • Küresel karbon emisyonlarının üçte birinden 20 şirket sorumlu11 Ekim 2019 Cuma 20:19
  • 100 bin kişinin banka bilgilerini ele geçiren zanlılar, para desteleriyle fotoğraf paylaşmış11 Ekim 2019 Cuma 18:59
  • Danimarka parlamentosunda kahkaha tufanı: Fil ve en yakın dostu deveyi ayıramazdık (Video)11 Ekim 2019 Cuma 14:09
  • Uzayda üç boyutlu yazıcıyla biftek üretildi10 Ekim 2019 Perşembe 21:48
  • Kendisini 'Hızır' olarak tanıtan dolandırıcı gözaltına alındı: Para ve ziynet eşyaları karşılığında cennet vaat ediyordu10 Ekim 2019 Perşembe 11:10
  • Pedofili hükümlüsü, Joker'le servet kazanacak08 Ekim 2019 Salı 14:19
  • 1 milyonluk soruyu bilen Ayten: Meğer ne çok akrabam varmış08 Ekim 2019 Salı 12:01
  • Azerbaycan'da ezanın hoparlörden okunması yasaklandı07 Ekim 2019 Pazartesi 13:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti