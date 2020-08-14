Uyuşturucu madde ile yakalanan şahısa 4 gün ek tutukluluk

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Fırat Deniz dün ek tutukluluk süresi talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

(Kamalı Haber)

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Derviş Özdevim, olguları aktardı. Polis, zanlı Fırat Deniz’in 12.08.2020 tarihinde zanlının tasarrufunda yarım gram ağırlığında sentetic cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ile tütünle karışık sarma sigara bulunarak emare alındığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verip, konu maddeyi 11 Ağustos’ta aranan bir şahıstan aldığını itiraf ettiğini belirtti. Polis, alınacak ifadeler aranan bir şahıs olduğunu söyleyerek, zanlının 4 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının 4 gün tutuklu kalmasına emir verdi.