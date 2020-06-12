Uyuşturucu madde kullandığı için acile getirilen genç kız, kusmaya başla
18 yaşındaki Khaliyha McKellar aşırı dozda uyuşturucu madde kullanınca hastanelik oldu. Ancak genç kadın, acil serviste tedavisi devam ederken kusmaya başlayınca hastane çalışanları tarafından dışarı atıldı.
Avustralya Melbourne'de 18 yaşındaki Khaliyha McKellar isimli kadın, aşırı dozda uyuşturucu madde alınca arkadaşı tarafından Vincent hastanesine kaldırıldı. Genç kadın, acil serviste tedavisi devam ederken kusmaya başlayınca hastane çalışanları tarafından
12 Haziran 2020 Cuma 17:40
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