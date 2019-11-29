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Uyuşturucu Madde Suçundan 2 Kişi Tutuklandı

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Uyuşturucu Madde Suçundan 2 Kişi Tutuklandı
Uyuşturucu Madde Suçundan 2 Kişi Tutuklandı

28.11.19 tarihinde Gazimağusa’da meydana gelen kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde alma, verme ve tasarruf suçlarından methaldar M.A ve İ.Ş bugün 29.11.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde üçer gün tutukluluk emri alındı.

İddia makamı adına mahkemede hazır olan polis memuru Hasan Selvili olgularla ilgili yemin altında mahkemeye bilgi aktardı. Selvili şahadetinde, alınan bilgi ışığında 28.11.19 tarihinde saat 20.10 raddelerinde, şüpheli hareketleriyle üzeri aranan zanlı 1 M.A’ nın giymekte olduğu eşofmanın yan cebinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ihtiva ettiğine inanılan ucu yanık bir adet sarma sigara bulunarak emare alındığını ve sanığın tutuklandığını söyledi. Zanlının gönüllü bir ifade vererek emare sigarayı yarım gr olarak zanlı 2 den aldığını itiraf etmesi üzerine 29.11.19 tarihinde zanlı 2’ nin de tespit edilerek tutuklandığını belirten Selvili, zanlı 2 nin de gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini söyledi.
Meselenin yeni olması, emare alınan cep telefonlarının inceleneceğini ve emare sigaranın da devlet kimya laboratuvarına gönderileceğine vurgu yapan Selvili, tahkikatını salimen sürdürebilmek maksadıyla zanlılar aleyhine 3 gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların üçer gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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