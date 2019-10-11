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Uyuşturucu Madde Tasarruf Zanlıları Teminatla Serbest Bırakıldı

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Uyuşturucu Madde Tasarruf Zanlıları Teminatla Serbest Bırakıldı
Uyuşturucu Madde Tasarruf Zanlıları Teminatla Serbest Bırakıldı

2 Ekim 2019 tarihinde alınan bir bilgi ışığında, tasarrufunda 1 gram ağırlığında uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunduran Gazimağusa sakini T.Ç narkotik polisinin yapmış olduğu operasyon sonucu tutuklanmıştı.
Zanlı T.Ç aynı gün tutulmakta olduğu Gazimağusa polis müdürlüğünün tuvalet penceresinden kaçmak suretiyle firar etmiş ve aynı akşam yeğeninin evinde uyuşturucu ihtiva eden sigara içmekte olduğu esnada tespit ederek yeniden tutuklanmıştı. T.Ç nin üzerinde yapılan aramada ise gazete kâğıdına sarılı 1 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde bulunarak emare olarak alınmıştı.

Sürdürülen tahkikatta, zanlının bahse konu uyuşturucu maddeyi 100 TL karşılığında H.G den aldığını belirtmesi üzerine H.G de polis tarafından tutuklanmıştı. Zanlı H.G den yapılan soruşturmada T.Ç ye satmış olduğu uyuşturucu maddeyi  İ.T ‘dan aldığını itiraf etmesi üzerine İ.T de bir bet ofisine girmekte olduğu esnada polis tarafından tespit edilmiş, ancak polislerin geldiğini gören İ.T cebinde muhafaza ettiği yaklaşık 1 gr ağırlığındaki uyuşturucu maddeyi ağzına atmak istemesi üzerine polis tarafından tutuklanmış ve uyuşturucu madde ile cebinde muhafaza ettiği 70 TL paraya emare olarak el koymuştu.

Bugüne değin tutuklu bulunan zanlılar bugün 11.10.19 tarihinde yeniden Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Meselenin tahkikatını yürüten Hasan Derman verdiği şahadette, incelenen kamera kayıtlarında zanlı 2 H.G in zanlı 1 T.Ç ne satmış olduğu emare uyuşturucu maddeyi zanlı 3 İ.T tan değil de N.A isimli şahıstan aldığının tespit edilmesi üzerine 10.10.19 tarihinde N.A nın da tutuklandığını aktardı. Derman şahadetine devamla, Zanlı 3 İ.T’ ın da aleyhine uyuşturucu madde verme ve tasarruf suçundan başka bir dosya tanzim edilerek teminata bağlandığını belirtti.

Dosyanın tamamlandığına değinen Kavaz zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Olguları değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslim edilmesi, haftada bir kez polise ispat-ı vücut etmeleri yönünde emir verdi. Kıdemli yargıç Güzeler ayrıca zanlı 1 T.Ç in KKTC vatandaşı 2 kefilin 50000’ er TL kefaletiyle, zanlı 2 H.G nin 4000 TL nakdi KKTC vatandaşı 1 kefilin 75000 TL kefaletiyle, zanlı 3 N.A nın da 3000 TL nakdi KKTC vatandaşı 1 kefilin 75000 TL kefaletiyle serbest kalabilecekleri yönünde emir verdi.

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