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Uyuşturucu madde tasarrufu...3 tutuklama

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Uyuşturucu madde tasarrufu...3 tutuklama
Uyuşturucu madde tasarrufu...3 tutuklama

7.5.2020 tarihinde Gazimağusa’da, seyahat ettikleri araç içerisinde tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 2 gr ağırlığında madde ve 1 adet sigara bulunduran zanlı 1 F.D (E- 23), zanlı 2 O.Ö(E- 59) ve zanlı 3 E.Ü narkotik polisi tarafından tutuklandı.

Zanlılar bugün 8.5.20 tarihinde kanunsuz sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde tasarrufu suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. İddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı Hasan Boşnak ilk tanık olarak polis memuru Osman Üreten’ i tanık kürsüsüne çağırdı. Üreten yemin altında verdiği şahadette alınan bilgi ışığında 7.5.20 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Gazimağusa’ da bir iş yerinin park alanında zanlıları NM 541 plaka nolu araç içerisinde tespit ederek kontrol maksadıyla durdurduklarını aktardı. Polisi gören zanlı 1 F.D nin ön yolcu kapısını açarak elinde tuttuğu kâğıt parçasına sarılı sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan bir miktar maddeyi yere döküğünü belirten Üreten akabinde zanlı 2 ve zanlı 3 ün de bulunduğu araç içerisinde arama yapıldığını söyledi. Araç içerisinde yapılan aramada şoför koltuğu altında içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan tütünle karışık ucu yanık sarma bir sigara ve yaklaşık 2 gr ağırlığında yine sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını aktaran Üreten suçüstü hali gereği her 3 zanlının da tutuklandığını belirtti. Meselenin yeni olması ve emarelerle ilgili raporların beklenmekte olduğuna dikkat çeken Üreten zanlılar aleyhine 3 gün süreyle tutukluluk emri verilmesini talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Dilşah Karayel zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verdi.

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