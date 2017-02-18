Uyuşturucu madde tasarrufu 7 kişi tutuklandı

Alayköy’de Girne Turizm Limanı'nda Lapta’da yapılan operasyonlarla 7 kişi tutuklandı

Polis basın Bülteninden alınan bilgiye göre (17.02.2017) tarihinde, saat 19.00 sıralarında, Alayköy’de, bir araç içerisinde şüpheli olarak görülen S.G.(E-51) ve E.T.(E-39)’nin huzurunda, araç içerisinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık 5 gram ağırlığında “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde “sentetik cannabinoid” türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet sarma sigara izmariti bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

(17.02.2017) tarihinde, saat 09.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC'ne giriş yapmakta olan M.T.(E-20) ve H.B.(E-26)’ye narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerlerinde yapılan aramada, M.T.’nin tasarrufunda 4 gr, H.B.’nin, tasarrufunda ise 3 gr ağırlığında olmak üzere, “hintkeneviri” türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeler bulunarak emare olarak alınmıştır. Adı edilenler tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir. (18.02.2017) tarihinde, saat 08:00 sıralarında, Lapta’da M.H. (E-23), S.A. (E-22) ve R.G. (E-20)’nin birlikte kalmakta oldukları ikametgahta, polis tarafından yapılan aramada; “extasy” türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 650 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.