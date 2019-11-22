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Uyuşturucu Madde Tasarrufu Suçundan Tutuklanan 3 Kişiden Biri Serbest Kaldı

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Uyuşturucu Madde Tasarrufu Suçundan Tutuklanan 3 Kişiden Biri Serbest Kaldı
Uyuşturucu Madde Tasarrufu Suçundan Tutuklanan 3 Kişiden Biri Serbest Kaldı

19 Kasım 2019 tarihinde Gazimağusa’da bir berber dükkanında yapılan aramada tasarruflarında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1.1 gr ağırlığında madde bulunduran H.G ve İ.T tutuklanmış uyuşturucu maddelere de emare olarak el konulmuştu. Yürütülen tahkikatta olayla bağlantısı olduğu tespit edilen Dörtyol sakini H.K’ın evinde yapılan aramada ise sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan 1 gr ağırlığında madde bulunarak emare alınmış konu şahıs da tutuklanmıştı,
3 zanlı 20.11.19 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak haklarında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

İş yeri sahibi serbest kaldı
Zanlı 1 İ.T ve zanlı 2 H.K bugün 22.11.19 tarihinde yeniden mahkemeye çıkarıldı. İddia makamı adına mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mustafa Kavaz olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Kavaz şahadetinde zanlılardan H.G’nın meseleyle ilgili bağlantısı olmadığı nedeniyle serbest bırakıldığını söyledi.

Zanlılara işlemiş oldukları suçlarla ilgili dava tebliğ edildiğini belirten Kavaz zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır bulunmalarını sağlamak maksadıyla teminata bağlanmalarını talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların KKTC haricine çıkışlarını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi, 2000’ er TL nakdi teminat yatırmaları şartıyla serbest kalmaları yönünde emir verdi. Teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlılar merkezi cezaevine gönderildi.

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