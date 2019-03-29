  • BIST 93.811
  • Altın 234,999
  • Dolar 5,6340
  • Euro 6,3303
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Uyuşturucu madde ticareti suçundan 7,5 aylık hamile kadına hapis cezası

» »
Uyuşturucu madde ticareti suçundan 7,5 aylık hamile kadına hapis cezası
Uyuşturucu madde ticareti suçundan 7,5 aylık hamile kadına hapis cezası

1 Ocak 2019 tarihinde saat 00.35 raddelerinde Güney Kıbrıs’ta Yorgos isimli Rum’dan parasını sonra ödemek şartıyla 1000 Euro karşılığı satın aldığı 365 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile Akyar sınır kapısında narkotik polisi tarafından yakalanan A. T ( K.37 ) aleyhine kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu suçundan dava ikame edilmişti.

Tutuklandığı tarihten beri tutuklu bulunan ve aleyhinde getirilen iki davayı da mali imkansızlıklar nedeniyle işlediğini, pişman olduğunu ifade eden sanık aleyhindeki karar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde oturum yapan ağır ceza heyeti tarafından verildi. Nüvit Gazi başkanlığında kıdemli yargıç Şerife Katip Kır ve yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan ağır ceza heyetinin kararını yargıç Hazal Hacımulla okudu.

Hacımulla işlenen suçun ciddiyetine değinerek, insan hayatını tehlikeye atan bu gibi suçların artış gösterdiğini ve toplumda infial yarattığına değinerek bu tür uyuşturucuların tehlikelerinde bahsetti. Sanığın işlemiş olduğu suçu ticari maksatla tasarruf etmiş ve miktar olarak da yüksek olması uyuşturucu madde ticareti yapmayı hedefleyen şahıslar aleyhinde etkin kararlar alınmasını gerektirmektedir diyen Hacımulla, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda sanığın denetimli serbestlik yasasından yararlanma hakkının olmadığı da aşikârdır dedi. Ceza takdir edilirken sanığın şahsi durumu, suçun niteliği ve işleniş şeklini de gözden geçirmek gerekmektedir diyen Hacımulla 37 yaşında olan Sanığın 7 yaşında iken babasını kaybetmiş olması, anne ve kardeşleriyle bir evde yaşaması, ayrılmış olduğu eşinin uyuşturucu bağımlısı olması ayrıca 7,5 aylık çift çocuk hamilesi durumu göz önünde bulundurulan unsurlar olmuştur dedi.

Hürriyeti bağlayıcı bir ceza takdir edilirken suçun niteliği, işleniş şekli ve sanığın şahsi durumu dikkate alınırken ailesi ve cezaevi koşullarında yetiştirilecek çocuklarını da doğrudan etkileyecektir diyen Hacımulla tüm olgular değerlendirildikten sonra sanık A.T’a 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. (MHA)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sise Dikkat!29 Mart 2019 Cuma 15:03
  • Dikkat! Yollarda su birikintileri oluştu!29 Mart 2019 Cuma 15:01
  • Veteriner Dairesi yetkilileri Karpaz’da üreticilerle buluştu29 Mart 2019 Cuma 13:03
  • Başbakanlık'tan yaz saati açıklaması29 Mart 2019 Cuma 13:00
  • Sahte isim ortaya çıkarıldı!29 Mart 2019 Cuma 12:34
  • Çete başı tutuklandı!29 Mart 2019 Cuma 12:28
  • “Elektrikte çoklu tarife ile sadece uyku saatlerinde çok sınırlı bir tasarruf imkanı sunuluyor”29 Mart 2019 Cuma 11:53
  • Polisten ehliyet duyurusu29 Mart 2019 Cuma 11:48
  • Trafik ışıklarına yayalar için sesli sinyalizasyon sistemi29 Mart 2019 Cuma 11:24
  • Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu29 Mart 2019 Cuma 11:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti