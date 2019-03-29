Uyuşturucu madde ticareti suçundan 7,5 aylık hamile kadına hapis cezası

1 Ocak 2019 tarihinde saat 00.35 raddelerinde Güney Kıbrıs’ta Yorgos isimli Rum’dan parasını sonra ödemek şartıyla 1000 Euro karşılığı satın aldığı 365 gr sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile Akyar sınır kapısında narkotik polisi tarafından yakalanan A. T ( K.37 ) aleyhine kanunsuz uyuşturucu madde ithali ve tasarrufu suçundan dava ikame edilmişti.

Tutuklandığı tarihten beri tutuklu bulunan ve aleyhinde getirilen iki davayı da mali imkansızlıklar nedeniyle işlediğini, pişman olduğunu ifade eden sanık aleyhindeki karar bugün Gazimağusa kaza mahkemesinde oturum yapan ağır ceza heyeti tarafından verildi. Nüvit Gazi başkanlığında kıdemli yargıç Şerife Katip Kır ve yargıç Hazal Hacımulla’dan oluşan ağır ceza heyetinin kararını yargıç Hazal Hacımulla okudu.

Hacımulla işlenen suçun ciddiyetine değinerek, insan hayatını tehlikeye atan bu gibi suçların artış gösterdiğini ve toplumda infial yarattığına değinerek bu tür uyuşturucuların tehlikelerinde bahsetti. Sanığın işlemiş olduğu suçu ticari maksatla tasarruf etmiş ve miktar olarak da yüksek olması uyuşturucu madde ticareti yapmayı hedefleyen şahıslar aleyhinde etkin kararlar alınmasını gerektirmektedir diyen Hacımulla, tüm bunlar göz önünde bulundurulduğunda sanığın denetimli serbestlik yasasından yararlanma hakkının olmadığı da aşikârdır dedi. Ceza takdir edilirken sanığın şahsi durumu, suçun niteliği ve işleniş şeklini de gözden geçirmek gerekmektedir diyen Hacımulla 37 yaşında olan Sanığın 7 yaşında iken babasını kaybetmiş olması, anne ve kardeşleriyle bir evde yaşaması, ayrılmış olduğu eşinin uyuşturucu bağımlısı olması ayrıca 7,5 aylık çift çocuk hamilesi durumu göz önünde bulundurulan unsurlar olmuştur dedi.

Hürriyeti bağlayıcı bir ceza takdir edilirken suçun niteliği, işleniş şekli ve sanığın şahsi durumu dikkate alınırken ailesi ve cezaevi koşullarında yetiştirilecek çocuklarını da doğrudan etkileyecektir diyen Hacımulla tüm olgular değerlendirildikten sonra sanık A.T’a 4 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. (MHA)