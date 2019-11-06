Uyuşturucu Madde Ve Hap Bulunduran 3 Yabancı Uyruklu Şahıs Tutuklandı

5.11.19 tarihinde saat 12.30 raddelerinde Lefkoşa – Gazimağusa anayolu üzerinde Dörtyol yakınlarında narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekiplerince K.S (E-30)’ in kullanımındaki ZRH 914 plakalı araçta ve araçta yolcu olarak bulunan A.U (E-25) ve U.S.U (E-28)’ in üzerlerinde yapılan aramada yaklaşık 17 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, yeşil reçeteye tabi 121 adet hap ve yaklaşık 3 gr ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmış ve zanlılar tutuklanmıştı.

Zanlılar bugün 6.11.19 tarihinde ek tutukluluk talebiyle Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldılar. Tahkikat memuru Mustafa Kavaz verdiği yeminli şahadette olgularla ilgili mahkemeye bilgi aktardı. Kavaz şahadetinde alınan bir bilgi ışığında 5.11.19 tarihinde Dörtyol yakınlarında yol kenarında ZRH 914 plakalı araç içerisinde zanlıların tespit edildiğini, yanlarına gidip polis kimliklerini göstermeleri üzerine zanlı 2 ve zanlı 3’ün kaçma teşebbüsünde bulunduklarını aktardı. Makul güç kullanılarak zanlı 2 ve 3 ün yakalandıklarını belirten Kavaz daha sonra araç içerisinde arama yaptıklarını söyledi. Arama sonucu zanlı 1’in üzerinde asılı çantasında 2 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi 99 adet hap, zanlı 2’nin çantasında 1 gr ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi 10 adet hap ile zanlı 3’ ün tasarrufunda bulunan çantada 2 gr ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yeşil reçeteye tabi 12 adet hap bulunarak emare alındığını aktaran Kavaz akabinde araç içerisinde aramada yaptığını belirtti. Aracın ön sol koltuk altında tespit edilen 15 gr ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddenin de bulunarak emare alındığını belirten Kavaz zanlıların tutuklandığını söyledi.

Zanlıların bu zamana kadar ifade vermediğine ve beyanda bulunmadıklarına değinen Kavaz emarelerin tetkik ve tahlil için Lefkoşa’ya gönderilecekleri ve bölgede araştırmalarda bulunacakları nedeniyle zanlılar aleyhine 2 şer gün tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlıların tahkikata etki etmemeleri bakımından 2 şer gün poliste tutuklu kalmalarını ve mahkeme çıkışında doktor kontrolünden geçirilmeleri yönünde emir verdi.