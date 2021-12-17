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Uyuşturucu Madde Zanlısının Tutukluluğu 5 Gün Uzatıldı

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Uyuşturucu Madde Zanlısının Tutukluluğu 5 Gün Uzatıldı.
Uyuşturucu Madde Zanlısının Tutukluluğu 5 Gün Uzatıldı

Gazimağusa narkotik ve kaçakçılığı önleme müdürlüğü ekipleri almış olduğu bir bilgi ışığında 15.12.21 tarihinde Gazimağusa’da M.D’nin ikametgahında yaptığı aramada adı edilenin tasarrufunda Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan toplam 8,5 gr ağırlığında madde, 1 adet hassas terazi, 1 adet öğütücü ve uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 17,000 TL ile 30 Euro tespit edilerek emare alındıktan sonra adı edilen suçüstü hali gereği tutuklanmıştı. Tutuklanan zanlı 16.12.21 tarihinde kanunsuz uyuşturucu madde ithal ve tasarruf suçlamasıyla mahkeme huzuruna çıkarılarak hakkında 1 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

Zanlı bugün 17.12.21 tarihinde ayni suçlamayla yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 5 gün daha uzatıldı. Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Cüneyt Arkın, alınan bilgi ışığında 15.12.21 tarihinde zanlının ikametgahında bir arama yapıldığını söyledi. Yapılan aramada ikametgahın çeşitli yerlerinde Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 8 gr ağırlığında madde, 1 adet uyuşturucu kalıntısı ihtiva ettiğine inanılan öğütücü, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 17,000 TL ile 30 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını belirten tanık, ikametgahta bulunan 2 kişiden birinin aracında yapılan aramada ise Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan 0,5 gr ağırlığında madde bulunarak emare alındığını, zanlı ile birlikte ikametgahta bulunan 2 şahsın da tutuklandığını söyledi.

Sürdürülen tahkikatta, ikametgahta ve araçta bulunan uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri ile öğütücü ve hassas terazinin kendisine ait olduğunu, bahse konu maddeleri 13.12.21 tarihinde Pile köyünde Bulgar uyruklu olarak bildiği bir şahıstan 170 Euro karşılığı GKRY’ den ithal ettiğine dair zanlı 1’in vermiş olduğu gönüllü ifadesinden sonra diğer iki şahsın bugün itibarıyla serbest bırakıldığını belirten tanık polis, gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin devam etmekte olduğunu ve uzmana gönderilen emarelerle ilgili henüz bir rapor temin edilemediğine değindikten sonra zanlının tutukluluk süresinin 8 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Polisin talep ettiği süreyi savcının 5 gün olarak sınırlamasından sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç Mine Gündüz, zanlının 5 gün daha tutuklu kalması yönünde emir verdi.(MHA)

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