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Uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandı

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Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Mehmet Dikmen teminat maksadı ile dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandı

Lefkoşa’da tasarrufunda uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı Mehmet Dikmen teminat maksadı ile dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Kamalı Haber

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Sevinç, olguları aktardı. Polis, zanlı Mehmet Dikmen’in Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarrufu suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, 11 Ağustos 2020 tarihinde saat 20.15’te Hamitköy’de zanlı Mehmet Dikmen’in görevli polis ekibince şüpheli görüldüğünü ve tasarrufundaki mavi renk kâğıda sarılı 16 gram 380 miligram ağırlığında sentetic cannabionid türü uyuşturucu maddeyi atarken suçüstü yakalandığını söyledi. Polis, zanlının gönüllü ifade verdiğini suçlamaları kabul ettiğini belirtti. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.


Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 7 bin TL, KKTC’de muteber 2 kefilin 150’şer bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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