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Uyuşturucu Operasyonu

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Giresun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı.
Uyuşturucu Operasyonu

Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcıları ve suç organizasyonlarının deşifre edilmesine yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda, Giresun merkezde 1, Espiye'de 4, Tirebolu'da 1 ve İstanbul'da 1 şüpheli olmak üzere 7 kişi yakalandı.

Şüphelilere ait 7 ikamet ile 2 iş yeri olmak üzere 9 adreste yapılan aramada, 26,7 gram sentetik uyuşturucu, 3,2 gram eroin, 4,1 gram esrar ve "bong" tabir edilen cam aparat ele geçirildi.

"Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 7 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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