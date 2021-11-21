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Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

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Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı
Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

Polis Basın Subaylığı açıkladı: 20.11.2021 tarihinde 13:30 sıralarında, Taşkınköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından C.K(E-24)‘nin ikametgahında yapılan aramada, yaklaşık bir gr ağırlığında hintkeniviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile  içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan iki adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

 

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