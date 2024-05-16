Girne ve Ercan'da polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

15 Mayıs 2025 tarihinde, Girne'de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından M.C.O.(E-35)'nun üzerinde ve ikamet ettiği yerde yapılan aramalarda yaklaşık 20 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen toplam 30.000TL ile 30 İngiliz Sterlini nakit para bulunarak emare olarak alındı. Bahsi geçen kişi tutuklanırken soruşturma devam ediyor.

Aynı gün, Ercan Havalimanı'nda yurt dışına çıkmak üzere olan A.E.(E-18) ve M.I.(K-29)'nin valiz ve eşyalarında yapılan polis kontrolünde uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan toplam 3 adet öğütücü bulunarak emare olarak alındı. Bahsi geçen kişi tutuklanırken soruşturma devam ediyor.