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Uyuşturucu Operasyonunda tutuklanan 3 kişi mahkemede!

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Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salih Kahraman, Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.
Uyuşturucu Operasyonunda tutuklanan 3 kişi mahkemede!

Lefkoşa’da meydana gelen uyuşturucu madde alma ve tasarruf suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Salih Kahraman, Hüseyin Karadeniz ve İsmail Okur dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz olayla ilgili bulguları aktardı. Ramiz huzurda bulunan zanlı Salih Kahraman’ın 8 Ocak 2021 tarihinde, 12.40 - 13.10 saatleri arasında PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli bir polis ekibi tarafından Gönyeli - Lefkoşa’da bulunan ikametgahta Zanlının huzurunda mahkeme emri ile yapılan aramada toplam 7.5 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile bir adet üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını söyledi. Polis operasyon sırasında zanlı Salih Kahraman’ın ikametgâhı altında zanlı Hüseyin KARADENİZ’in yolcu olarak bulunduğu, zanlı İsmail OKUR’un kullandığı, KR 560 plakalı salon araç şüpheli vaziyette tespit edilerek alı konulduğunu belirtti. Polis akabinde zanlıların huzurunda konu araçta yapılan aramada zanlıların tasarruflarında yaklaşık 0.5 Gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde tütün ile karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet ucu yanık sarma sigara bulunarak emare alındığını ve zanlıların suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Polis memuru Cemal Ramiz ayni gün 17.50 - 18.20 saatleri arasında Karadeniz’in K/Kaymaklı- Lefkoşa’daki ikametgâhında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada yaklaşık 3 Gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile yaklaşık 100 Miligram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındığını ve her iki zanlıdan yapılan soruşturmalarda tasarruflarında bulunan madde ayni gün Demirhan bölgesinde zanlı Karadeniz’in 300TL ve zanlı Okur’un 200 TL para koyarak toplamda 500 Türk Lirası karşılığında aldıklarının tespit edildiğini söyledi. Polis zanlı Karadeniz’in ifadesinde ayrıca ikametgâhında bulunan Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyi 4 Ocak 2021 Gönyeli’de sakin zanlı Salih Kahraman’dan aldığını beyan ettiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlıların vermiş oldukları ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini ayrıca incelenecek kamera kayıtlarının bulunduğunu belirterek soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için zanlıların 3 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün daha poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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