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Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı artıyor

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Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan B.S.(E-36), 02.03.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır.
Uyuşturucu operasyonunda tutuklu sayısı artıyor

25.02.2021 tarihinde, Turunçlu köyü girişinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu E.T.(E-27)’nin tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak tutuklandığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan B.S.(E-36), 02.03.2021 tarihinde tespit edilerek tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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