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Uyuşturucu: "Özür dilerim bir daha asla böyle bir şey yapamayacağım"

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Lefkoşa Metehan Kara Giriş kapısından giriş yapmak isterken tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilerek tutuklanan zanlı A.K teminat talebiyle yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu: "Özür dilerim bir daha asla böyle bir şey yapamayacağım"

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Ozan Özder huzurda bulunan zanlının “Kanunsuz uyuşturucu madde (Metamfetamine ve Hintkeneviri) İthal, Tasarruf” suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 17 Ağustos 2024 tarihinde saat 16.15’te Metehan Kara giriş kapısında Güney Kıbrıs’tan giriş yapan zanlının üzerinde yapılan aramada giymekte olduğu şortun sağ ön cebi içerisinde yaklaşık 8 gram 845 miligram ağırlığında Metamfetamine ve yarım gram ağırlığında Hint keneviri türü uyuşturucu maddeler bulunarak emare olarak alınıp, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis akabinde zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini, ifadesinde konu maddelerden hintkenevirini kendi kullanımı için Metamfetamini ise müşteri bulması durumunda satmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, toplam 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını belirterek, KKTC vatandaşı olan zanlının davalarında hazır olması için uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı ise” özür dilerim bir daha asla böyle bir şey yapamayacağım” dedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 600 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

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