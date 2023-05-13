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Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası, avukat hakkında ise soruşturma

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Uyuşturucu sanıkları 2 ile 3 yıl hapse mahkum edilirken, yargıç Sağer, müvekkilini yanlış yönlendirdiği iddia edilen avukat hakkında soruşturma başlatılmasına emir verdi.
Uyuşturucu sanıklarına hapis cezası, avukat hakkında ise soruşturma

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye 233 gram hintkeneviri ithal eden Ömer Oruç ile suç ortağı Mahmut Arıkan hakkındaki dava karara bağlandı. 

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklardan Oruç 3, Arıkan 2 yıl hapse mahkum edildi. 

Kararda öncelikle olgular aktarıldı; 21 Temmuz 2022 tarihinde saat 23.30 sıralarında, Gazimağusa’nın Tekant bölgesinde düzenlenen operasyonda, Mahmut Arıkan’ın kullanımındaki aracın durdurularak arandığı açıklandı. 

 

Mahmut Arıkan’ın kucağındaki poşette 233 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğu belirtildi.  

Tutuklanan sanığın uyuşturucu maddeyi Ömer Oruç’un Mersin’den alarak, Girne Limanı’ndan KKTC’ye soktuğunu itiraf ettiği anımsatıldı.  

Uyuşturucuyu satın almak için Arıkan’ın 5 bin lira, Oruç’un 10 bin lira verdiği kaydedildi.  

Kararı okuyan yargıç Temay Sağer, sanıklar hakkında karar verirken suçtaki rollerine göre değerlendirme yapıldığını söyledi. Ağır ceza yargıcı, Oruç’un Mersin’de uyuşturucu satıcılarını arayıp bulduğunu, maddeleri temin ederek, ülkeye ithal ettiğini belirtti. Yargıç, bu nedenle sanık Oruç’un suçtaki rolünün diğer sanığa göre daha fazla olduğunu, bunun da aleyhinde başka bir ağırlaştırıcı faktör olarak değerlendirdiklerini belirtti. Yargıç, her iki sanık hakkındaki ağırlaştırıcı faktörlerin; sanıkların yaygın bir suç işlemesi, planlı davranmaları, uyuşturucuyu yurt dışından ithal etmeleri ve miktarın külliyatlı olması olduğunu belirtti. 

Temay Sağer, sanık Oruç’un beyanlarında ilk ifadesinin doğru olduğunu ancak ikinci ifadeyi avukatının kendisini yanıltması ve yönlendirmesiyle verdiğini söylediğini aktardı. Yargıç, sanıklar hakkında karar verirken suçtaki rollerinin esas alındığını ifade ederek, Arıkan’ı 2 yıl, Oruç’u 3 yıl hapse mahkum ettiklerini açıkladı. 

Sağer, ayrıca Oruç’un ikinci ifadesinin gerçeği yansıtmadığına ve avukatının yönlendirmesiyle verdiğine dair beyanının suç teşkil edebileceğini ifade etti. Sağer, avukat Kaan Özanıl hakkında polis soruşturması başlatılmasına da direktif verdi.  

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