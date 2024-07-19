  • BIST 11163.81
  • Altın 2558.397
  • Dolar 33.0434
  • Euro 36.0143
  • Lefkoşa 40 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 36 °C
  • Güzelyurt 38 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 33 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKATel Aviv'de yüzlerce İsrailli, esir takası anlaşması talebiyle protesto düzenledi

Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

» »
Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Godstime Onyemekara ve Modestus Chiemeka soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, tutuklanan zanlıların tasarruflarında, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların 10 Temmuz ve 13 Temmuz tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye, Kıbrıs ile Meis arasında NAVTEX ilan etti19 Temmuz 2024 Cuma 14:23
  • Kudret Özersay: TBMM’de kabul edilen Kıbrıs tezkere tarihi öneme sahip19 Temmuz 2024 Cuma 14:22
  • TBMM Genel Kurulunda Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılı'na ilişkin tezkere kabul edildi19 Temmuz 2024 Cuma 14:21
  • Milyonlarca liralık vurgun yaptıkları iddia ediliyor...19 Temmuz 2024 Cuma 14:19
  • TC Savunma Bakanlığı o şarkıyı hatırlattı: Bir gece ansızın gelebiliriz19 Temmuz 2024 Cuma 14:19
  • Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki bazı güzergahlar bisiklet yarışları nedeniyle trafiğe kapatılacak19 Temmuz 2024 Cuma 13:33
  • Türkiye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler KKTC'de...19 Temmuz 2024 Cuma 13:31
  • Alsancak ve Girne’de yangın...19 Temmuz 2024 Cuma 13:08
  • Berova: 20 Temmuz Barış Harekâtı ile Kıbrıs Türk Halkı özgürlüğüne kavuştu19 Temmuz 2024 Cuma 13:03
  • Akdeniz için 'iklim krizi' uyarısı: Adalar su altında kalabilir19 Temmuz 2024 Cuma 13:01
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti