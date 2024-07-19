Uyuşturucu satıcıları cezaevine gönderildi

Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında tutuklanan Godstime Onyemekara ve Modestus Chiemeka soruşturmanın tamamlanmasının ardından teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mustafa Yanaroğlu mahkemede olguları aktardı. Polis, 9 Temmuz 2024 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Girne’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, tutuklanan zanlıların tasarruflarında, satışa hazır şekilde paketlenmiş yaklaşık 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi tespit edilerek emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlıların 10 Temmuz ve 13 Temmuz tarihlerinde 2 kez mahkemeye çıkarılarak, haklarında toplam 8 gün tutukluluk emri alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde gerekli soruşturmanın tamamlandığını kaydederek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlıların 45 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.