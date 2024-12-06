  • BIST 10066.57
  • Altın 2949.952
  • Dolar 34.7926
  • Euro 36.8468
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAİsrail ile Lübnan arasında sağlanan ateşkes antlaşması yürürlüğe girdi

Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi!

» »
Lefkoşa’da meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından tutuklanan Sudanlı Gasım Tarig Mohammedali Ahmed ve Ahmed Atıf Khalil Farah yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucu satıcıları yakayı ele verdi!

Polis memuru Ozan Özder mahkemede olguları aktardı.

Polis, 4 Aralık 2024 tarihinde G.T.M.A'nın uyuşturucu sattığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, aynı gün zanlının kalmakta olduğu Yenişehir-Lefkoşa adresindeki evinin çevresinde pusu görevine başlandığını açıkladı. Polis, bir süre sonra zanlının evin çevresinde tespit edilerek, alıkonulduğunu belirtti.

Polis, zanlı A.A.K.F'nin de evde tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, evde yapılan aramada salondaki masa üzerinde satışa hazır paketlenmiş 17 gram uyuşturucu olduğuna inanılan hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 2000 TL nakit para bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlı A.A.K.F'nin yatak odasında yapılan aramada ise 3 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve öğütücü bulunarak, emare alındığını, her iki zanlının da tutuklandığını açıkladı. Polis memuru, G.T.M.A'nın uyuşturucu maddeyi aranan 2 şahıstan 200 euro karşılığında 25 gram olarak aldığını, 4 gramını tartıp, A.A.K.F'ye verdiğini, bir kısmını içtiğini söylediğini aktardı.

Polis memuru, zanlı A.A.K.F'nin de zanlı G.T.M.A'den 4 gram uyuşturucu aldığını ve bir kısmını içtiğini kabul ettiğini açıkladı. Polis, her iki zanlının da gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini açıkladı.

Polis memuru, Ozan Özder, zanlıların mahkemeye çıkarılarak haklarında bir gün tutukluk emri alındığını, bu süre içerisinde uyuşturucu maddenin analize gönderildiğini, iki kişiden ifade alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, alınacak ifadeler ve aranan 2 olduğunu, kamera görüntülerinin inceleneceğini belirtti. Polis, ayrıca beklenen analiz sonucu olduğunu, zanlı A.A.K.F'nin uyuşturucu temininde kullandığı cep telefonunun data incelemesine gönderileceğini ifade ederek, 6 gün ek süre istedi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlıların 6 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İKAMET İZİNSİZ 4 KİŞİ TUTUKLANDI06 Aralık 2024 Cuma 12:34
  • ŞANTİYEDE KONTEYNER YANGINI06 Aralık 2024 Cuma 12:22
  • İNŞAATTA İŞ KAZASI06 Aralık 2024 Cuma 12:10
  • HIRSIZLIK ŞÜPHELİLERİ TUTUKLANDI06 Aralık 2024 Cuma 11:48
  • Naci Görür'den 'Kıbrıs' depremleriyle ilgili açıklama...06 Aralık 2024 Cuma 11:25
  • Bakan Arıklı: Projelerin bitmesiyle trafiğimiz büyük ölçüde rahatlayacak, akış hızlanacak06 Aralık 2024 Cuma 11:24
  • LAÜ Hukuk Fakültesi Akademisyeni Yücesoy ‘Dünya Kadın Hakları Günü’nde açıklama yaptı06 Aralık 2024 Cuma 10:46
  • Öztürkler’den KKTC’nin Ankara Büyükelçiliği’ne ziyaret06 Aralık 2024 Cuma 10:39
  • Yer yer sağanak yağmur bekleniyor06 Aralık 2024 Cuma 10:33
  • Üstel açıkladı: Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile enerji konusu masaya yatırıldı06 Aralık 2024 Cuma 10:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti