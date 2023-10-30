Uyuşturucu satıcılarına ibretlik ceza

"Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nün Titizlikle Yürüttüğü Toz Duman Operasyonu Sonucu Ele Geçen 4.5 Milyon TL Değerinde 2 Kilogram 250 Gram Methamfetamin ve 4 Kilogram 340 Gram Hintkeneviri İle İlgili Tutuklanan 7 Kişiye dava kararı bağlandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan sanıklardan Ibunola Ruben Olıver 12 yıl, Louis Ekene Ubah ise 10 yıl hapse mahkûm edildi.



Füsun Cemaller’in başkanlığında, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’dan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin verdiği kararı Yargıç Candaş okudu.

Yargıç sanıkların, “kanunsuz uyuşturucu madde metamfetamin ve hintkeneviri ithal, verme, alma ve tasarrufu” suçlarından mahkûm edildiklerini söyledi.

Yargıç Candaş, 27 Ekim 2021 tarihinde saat 09.00 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından adına gönderilen ve içerisinde uyuşturucu madde olduğunu şüphelenilen kargo paketini Lefkoşa Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kargo şirketinden almaya giden Ibunola Ruben Oliver’in tespit edilerek alıkonulduğunu ifade etti.

Yargıç, bahse konu kargo paketi içerisinde Ibunolwa Ruben Olıver'in huzurunda yapılan kontrolde tasarrufunda piyasa değeri 2 buçuk milyon TL olan 2 kilo 300 gram ağırlığında methamfetamin türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını aktardı.

Yargıç, mesele ile ilgili olarak sanıktan yapılan soruşturmalarda adına gelen ve içerisinde uyuşturucu madde bulunan kargo paketini internet üzerinden irtibat kurduğu bir şahsın adına gönderilmesini sağladığı ve yine ayni şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu paketini Louis Ekene Ubah'a teslim edeceğinin öğrenildiğini aktardı.

Yargıç, Louis Ekene Ubah’ın tutuklandığını, Girne’de ikamet ettiği adreste yapılan aramada 4 kilo 340 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını bildirdi.

Yargıç, Louis Ekene Ubah’ın uyuşturucu maddelerin bir kısmını internet üzerinden konuştuğu ve aranmakta olan şahsın yönlendirmesi ile 21 Eylül 2021 tarihinde Lefkoşa bölgesinde Ibunola Ruben Olıver’den aldığını, 21 Eylül 2021-27 Ekim 2021 tarihleri arasında konu maddeler içerisinden 300 gramını Girne bölgesinde tanımadığı 3 farklı şahsa satarak, toplamda 4 bin 500 Euro kazanç elde ettiğinin tespit edildiğini anlattı.

Yargıç, her iki sanığın da uyuşturucuyu ticari amaçlı tasarruf edip, sattığını belirtti.

Uyuşturucu suçlarının giderek yaygınlaştığını kaydeden Yargıç, bu tür suçları işleyenlere caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğini kaydetti.

Candaş, uyuşturucu suçlarının ciddiyet, yaygınlık ve vahametine vurgu yaptı.

Candaş, uyuşturucu suçlarının toplumda yarattığı olumsuz etkilere değindi.

Sanıkların lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Candaş, sanık Ibunola Ruben Oliver’e 10 yıl, Louis Ekene Ubah’a ise 12 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.