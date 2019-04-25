  • BIST 95.583
  • Altın 243,947
  • Dolar 5,9375
  • Euro 6,6069
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASağlık Bakanlığı: 4 su firmasından test amaçlı numuneler alındı

Uyuşturucu satıcılarıyla iş birliği yapan papağanı 'gözaltına' alındı

» »
"Polisi gören papağan 'Anne, polis' diye bağırmaya başladı"
Uyuşturucu satıcılarıyla iş birliği yapan papağanı 'gözaltına' alındı

Brezilya'nın Pinau eyaletinde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis baskını sırasında "bağırarak" uyuşturucu satıcılarını uyaran papağan karakola götürüldü.

The Guardian'ın Brezilya basınından aktardığına göre polislerin binaya yaklaştığını gören papağan, "Anne, polis!" diye bağırmaya başladı. 

Bir polis memuru, "Bunun için eğitim verilmiş olmalı. Polis yaklaştıktan sonra bağırmayı bıraktı" dedi. 

Brezilyalı bir gazeteci papağanı "çok uysal" olarak nitelendirdi be ekledi, "Tutuklandıktan sonra gagasını açmadı".

Globo'nun aktardığına göre papağan polis tarafından bölgedeki bir hayvanat bahçesine verildi. Burada üç ay boyunca uçmayı öğrenecek olan papağan, daha sonra doğaya salınacak. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İran yaptırımları - Financial Times: ABD, Türkiye dahil 8 ülkenin yaptırımlardan muafiyetine son vermeyi planlıyor22 Nisan 2019 Pazartesi 08:55
  • 14 yaşındaki iki kız çocuğu 9 kişiyi öldürmeyi planlamaktan gözaltında20 Nisan 2019 Cumartesi 13:35
  • Ivanka Trump: Babamın 'Dünya Bankası'nın başına geç' teklifini reddettim18 Nisan 2019 Perşembe 13:05
  • Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'un 2020 anketinden 'Bernie Sanders' çıktı18 Nisan 2019 Perşembe 11:57
  • ABD'de bir adam beslediği dev kuş tarafından öldürüldü15 Nisan 2019 Pazartesi 11:34
  • Facebook ve Instagram'a erişim sıkıntısı14 Nisan 2019 Pazar 16:33
  • Bebeklerin ölümüne neden olan ana kucağı piyasadan geri çekildi14 Nisan 2019 Pazar 10:18
  • Beyaz Saray önünde kendini ateşe veren kişi yaralandı13 Nisan 2019 Cumartesi 13:33
  • Trump ve New York Post İlhan Omar'ı hedef gösterdi; ABD Başkanı'na tepki yağdı13 Nisan 2019 Cumartesi 11:07
  • Trump: Ivanka'yı Dünya Bankası Başkanlığı için düşündüm, rakamlarla arası çok iyi12 Nisan 2019 Cuma 21:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti