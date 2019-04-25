Uyuşturucu satıcılarıyla iş birliği yapan papağanı 'gözaltına' alındı

Brezilya'nın Pinau eyaletinde uyuşturucu satıcılarına yönelik polis baskını sırasında "bağırarak" uyuşturucu satıcılarını uyaran papağan karakola götürüldü.

The Guardian'ın Brezilya basınından aktardığına göre polislerin binaya yaklaştığını gören papağan, "Anne, polis!" diye bağırmaya başladı.

Bir polis memuru, "Bunun için eğitim verilmiş olmalı. Polis yaklaştıktan sonra bağırmayı bıraktı" dedi.

Brezilyalı bir gazeteci papağanı "çok uysal" olarak nitelendirdi be ekledi, "Tutuklandıktan sonra gagasını açmadı".

Globo'nun aktardığına göre papağan polis tarafından bölgedeki bir hayvanat bahçesine verildi. Burada üç ay boyunca uçmayı öğrenecek olan papağan, daha sonra doğaya salınacak.