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Uyuşturucu satıcısı ev arkadaşlarını bağlayıp işkence yaptı

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Ay. Napa’da bir uyuşturucu satıcısı, parasını ve uyuşturucusunu çaldıkları gerekçesiyle iki ev arkadaşını, kıyafetlerini çıkarmaya zorlayarak bağladı ve 11 saat boyunca işkence yaptı.
Uyuşturucu satıcısı ev arkadaşlarını bağlayıp işkence yaptı

Alithia ve diğer gazetelere göre Nijeryalı olduğu belirtilen 29 yaşındaki  uyuşturucu satıcısı, Ay. Napa’daki evde birlikte yaşadığı 25 yaşındaki  Burundili ve 29 yaşındaki Rumen arkadaşlarını kendisinden para ve uyuşturucu çaldıkları gerekçesiyle eve hapsetti. Elbiselerini çıkarmaya zorladıktan sonra bağladığı ev arkadaşlarını Perşembe saat 01.00’den aynı günün öğle saatlerine kadar tekme,  yumruk ve demir sopa ile darp etti.

Uyuşturucu satıcısının iki kurbanından birinin kız arkadaşına haber vermesi üzerine olay yerine giden polis, kurbanları yaralı ve kanamalı vaziyette buldu. Bu sırada eve gelen satıcının polise de saldırdığı ve suçüstü tutuklandığı belirtildi.

Tasarrufunda bıçak ve ev arkadaşlarını darp ettiği demir sopa bulunan uyuşturucu satıcısının evinde de hintkenevirli sarma sigara, az miktarda kokain ve hintkeneviri bulundu. 

Sorgu sırasında 29 yaşındaki satıcının, Haziran 2019’da kendisine bin Euro borcu olduğu gerekçesiyle Burundili ev arkadaşının pasaportuna el koyduğu şikayet edildi ve 2018’den beridir Güney’de kaçak ikamet ettiği saptanan Burundili de tutuklandı.

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