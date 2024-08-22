  • BIST 9774.71
  • Altın 2730.77
  • Dolar 33.9995
  • Euro 37.8331
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKA“Bladan’dan Batum’a” kitabının tanıtımı Merkez Lefkoşa’da yapıldı

Uyuşturucu satıcısı öğrenci çıktı

» »
Lefkoşa’da 40 gram uyuşturucunun ele geçirildiği Kırmızı Işık operasyonu kapsamında tutuklanan N.S ile suç ortağı K.E teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucu satıcısı öğrenci çıktı

Narkotik Şubede görevli polis memuru Ertuğ Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan LH 576 plakalı aracın Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu, arama yapılacağı esnada araçta yolcu olarak bulunan K.E'nin koşarak kaçtığını söyledi

. Polis, araçta yapılan aramada ön koltuğun altında 28 ayrı paket halinde 40 gram hintkeneviri ele geçirildiğini, sürücü N.S'nin tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, N.S^nin önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi K.E'den aldığını söylediğini belirtti. Polis, verilen bilgi üzerine zanlı K.E'nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu olan hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını; N.S'nin 16 Ekim 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, K.E'nin ise öğrenci izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlıların avukatı Ramadan Sanıvar’ın sorusu üzerine araçta bulunan üçüncü şahsın da olay gecesi kaçtığını ve söz konusu şahsın arandığını açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, N.S'nin 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Necdet, K.E'nin yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  •  Sol Gençlik, “Barışın İnşaasında Görsel İletişimin Önemi” isimli etkinliği gerçekleşti23 Ağustos 2024 Cuma 12:40
  • CTP, okullara yerleştirilen konteyner sınıflara tepki gösterdi23 Ağustos 2024 Cuma 12:37
  • Erhan Arıklı: Güneydeki Türk mallarını kullananları tutuklamalıyız!23 Ağustos 2024 Cuma 12:28
  • Tufan Erhürman: Bu toplumda bu akıl var ama küçük bireysel çıkar ilişkileri onu tatile çıkardı23 Ağustos 2024 Cuma 12:19
  • İnsan kaçırma, soygun, şiddet, darp… Cesur Dinç, tutuksuz yargılanacak23 Ağustos 2024 Cuma 12:05
  • Yasemin Öztürk: UBP Skandallarla anılır hale geldi! Desteğim Taçoy'a...23 Ağustos 2024 Cuma 12:04
  • “Kamusal eğitimi bitirdiniz: Beceremiyorsunuz, istifa edin!”23 Ağustos 2024 Cuma 11:58
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 421 Sürücüye Ceza, 30 Araç Trafikten Men Edildi23 Ağustos 2024 Cuma 11:28
  • 112 Acil Servisi’ne 5 yeni ambulans23 Ağustos 2024 Cuma 11:14
  • Alayköy’de İş Kazası: 2 Metre Yüksekten Düşen İşçi Yaralandı23 Ağustos 2024 Cuma 11:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti