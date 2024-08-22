Uyuşturucu satıcısı öğrenci çıktı

Narkotik Şubede görevli polis memuru Ertuğ Akşahoğlu mahkemede olguları aktardı.

Polis, 13 Ağustos 2024 tarihinde saat 03. 30 sıralarında Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesinde seyir halinde olan LH 576 plakalı aracın Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından durdurulduğunu, arama yapılacağı esnada araçta yolcu olarak bulunan K.E'nin koşarak kaçtığını söyledi

. Polis, araçta yapılan aramada ön koltuğun altında 28 ayrı paket halinde 40 gram hintkeneviri ele geçirildiğini, sürücü N.S'nin tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, N.S^nin önceki gün mahkemeye çıkarılarak, 3 gün tutukluluk emri alındığını, ifadesinde uyuşturucu maddeyi K.E'den aldığını söylediğini belirtti. Polis, verilen bilgi üzerine zanlı K.E'nin Gönyeli’deki evinde tespit edilerek, tutuklandığını açıkladı.

Polis, evde yapılan aramada bir gram hintkeneviri, içerisinde uyuşturucu olan hassas terazi ve öğütücü ele geçirildiğini söyledi.

Polis memuru, soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını; N.S'nin 16 Ekim 2023 tarihinden beri ülkede kaçak yaşam sürdüğünü, K.E'nin ise öğrenci izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polis, zanlıların avukatı Ramadan Sanıvar’ın sorusu üzerine araçta bulunan üçüncü şahsın da olay gecesi kaçtığını ve söz konusu şahsın arandığını açıkladı.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, N.S'nin 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Necdet, K.E'nin yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 30 bin TL nakit teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir kefilin 300 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve haftada 2 gün en yakın polis karakoluna ispat-ı vücutta bulunması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.