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Uyuşturucu satıcısı polisi görünce kaçmaya çalıştı

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Lefkoşa’da gerçekleştirilen operasyonda tutuklanan Harrison Osaba mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucu satıcısı polisi görünce kaçmaya çalıştı

Polis memuru Cemal Ramiz mahkemede olguları aktardı.

Polis, 10 Ocak 2024 tarihinde zanlının Göçmenköy’de kaldığı apartman dairesinde uyuşturucu satıldığına dair bilgi aldıklarını ve operasyon düzenlediklerini söyledi.

Polis, ikametgaha gidildiğinde o esnada eve gelen zanlının polisi görünce kaçmaya çalıştığını ve makul güç kullanılarak, tutuklandığını belirtti.

Polis memuru, zanlının üzerinde yapılan aramada 7 ayrı pakette satışa hazır 8 gram hintkeneviri ele geçirdiklerini açıkladı. 

Polis memuru, akabinde zanlının evinde yapılan aramada yatak odasında 10 gram hintkeneviri, üzerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan hassas terazi ve foil kağıtları bulduklarını belirtti. 

Polis, zanlıdan yapılan soruşturmada uyuşturucu maddeyi 22 gram olarak aranan şahıstan aldığını, bir gramını satarak, 500 TL gelir elde ettiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Polis, zanlının suçlarını itiraf nitelikli bir gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Polis, zanlının doktor kontrolünden geçirildikten sonra hücreye yerleştirildiğini açıkladı.

Alınması gereken ifadeler, kayıp emareler ve aranan şahıslar olduğunu kaydeden polis, zanlının soruşturma amaçlı bir gün süre ile tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Bilgeç Yalkut, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

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