Uyuşturucu satışı zanlıları mahkeme huzuruna çıkarıldı

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu maddealma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar DenisKıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen, Kanunsuz uyuşturucu madde

alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Denis

Kıplagat Sawe ve Gürsel Ferhat dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel- Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 Denis

Kıplagat Sawe ve zanlı 2 Gürsel Ferhat’ın, Kanunsuz uyuşturucu madde alma,

verme ve tasarrufu suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, zanlı Gürsel

Ferhat’ın Hamitköy’de bir parkta uyuşturucu sattığı bilgisi alındığını ve pusu

görevi sırasında saat 19.40’da zanlı 1 Denis Kıplagat Sawe’in geldiğini ve zanlı

Gürsel Ferhat’tan küçük bir kâğıt aldığını ve karşılığında para verdiğinin

görüldüğünü anlattı. Polis, zanlı 1’in yakalanacağını anladığını ve 1 gram

hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi boş araziye attığını belirtti. Polis, zanlı 2

Gürsel Ferhat’ın ikametgâhında yapılan aramada üzerinde uyuşturucu kalıntısı

olduğuna inanılan hassas terazi, 110 gram hintkeneviri olduğuna inanılan

uyuşturucu madde, 2 gram kokain olduğuna inanılan uyuşturucu madde, 15

gram ağırlığında sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve

zanlı 1’in zanlı 2’ye verdiği 100 TL’nin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar olduğunu söyleyerek, zanlıların

3 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Mahkemede konuşan zanlı Gürsel Ferhat, psikiyatr kontrolünden geçirilmeyi

talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün

tutuklu kalmasına emir verdi.