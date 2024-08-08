Uyuşturucu tasarrufundan 4 genç tutuklandı

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da, Şht. Muharrem Aydın Sokak üzerinde dün saat 16.45 sıralarında devriye halinde bulunan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen S.S.(E-21)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 1 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.T.(E-23) ve S.H.(E-24) tutuklandı.

Girne’de Mevlana Sokak üzerinde dün saat 20.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından şüpheli halde görülen M.B. (E-19)’nin üzerinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeniviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklandı.