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Uyuşturucu Tesiri Altındaki Kadın Ambulanstaki Sağlık Görevlilerine Saldırdı

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Uyuşturucu Tesiri Altındaki Kadın Ambulanstaki Sağlık Görevlilerine Saldırdı
Uyuşturucu Tesiri Altındaki Kadın Ambulanstaki Sağlık Görevlilerine Saldırdı

Limasol’da uyuşturucu tesiri altındaki bir kadının, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırada ambulanstaki sağlık görevlilerine saldırdığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Pazartesi akşamı meydana gelen olayda, 41 yaşındaki kadının ambulanstaki sağlık görevlilerinden birini darp edip, parmaklarını ısırdığını ve formasını yırttığını yazdı.

Haberde, hastaneye götürülen kadının, muhtemelen birkaç farklı türdeki uyuşturucuyu karıştırarak, kullanmasından dolayı olay çıkarmaya ve doktorlara direnmeye devam ettiği belirtildi.

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