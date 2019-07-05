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Uyuşturucu tesiri altındaki sürücülerin tespiti için teknik cihazlar alınıyor

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Trafik ve Ulaştırma Hizmetleri Komisyonu, 3 Temmuz 2019 tarihinde yapılan toplantıda, madde tesiri altında araç kullanan sürücülerin denetimi ve tespiti konusunda yasal düzenleme yapılmasını kararlaştırdı.
Uyuşturucu tesiri altındaki sürücülerin tespiti için teknik cihazlar alınıyor

Komisyon kararında, “Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Yasası tahtında suç olarak tanımlanan uyuşturucu madde ve ilaç tesiri altında araç kullanma yasağının sürücüler nezdinde gerekli denetimlerin ve tetkiklerin polis örgütünce teknik cihazlar vasıtasıyla yapılabilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması ve gerekli teknik cihazların alınması kararına varılmıştır.” ifadeleri yer aldı.

Komisyon toplantısına başkanlık eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, madde tesiri altında araç kullanımını caydırmak ve trafik güvenliğini artırma çerçevesinde çok önem arz eden söz konusu eksikliğin giderilmesi için gerekli yasal çalışmanın komisyon tarafından ivedilikle tamamlanıp Bakanlar Kurulu’na iletileceğini belirtti. 

Toplantıda ayrıca, Müsteşar Bağzıbağlı ile komisyon üyesi Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü Hüseyin Kadir Çete, geçtiğimiz hafta Ankara İçişleri Bakanlığı emniyetten sorumlu Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ile konu hakkında yaptıkları resmi ziyareti komisyona aktardı.

 

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