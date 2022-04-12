Meclisteki Tüm Milletvekilleri Uyuşturucu Maddelerle Mücadeleye Desteğini Göstermeli

Sürücülere uyuşturucu testi yapılmasına imkan verecek Yol Güvenliği Yasa Tasarısı tekrar Meclise gönderildi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığının uyuşturucu kullanımını engellemede olumlu niyet ve kararlılığını göstermesi yeni bir umut oldu.

Önceden Ağustos 2020 de Cumhuriyet Meclisine gönderilen ancak hiç işlem yapılmayan yasa taslağının yürürlüğe girememesi en çok da uyuşturucu madde tedarikçileri ile kullanıcıları memnun etmişti.

20 ay gibi çok uzun süre Yüce Mecliste bekletilen ve sonunda kadük olan yasa, yeni Hükümet döneminde zaman kaybedilmeden tekrar Meclise gönderilmesi uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olmuştur.

Bu yasa Meclis onayından geçip yürürlüğe girmeden, KKTC de uyuşturucu ile ciddi bir mücadele olduğundan bahsetmek doğru olamaz ve akla başka sorular getirmektedir.

Son zamanlarda Polis Genel Müdürlüğü’nün yaptığı devamlı ve başarılı operasyonlarla Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Örgütünün üst düzey kararlılığı ortadır.

Ancak, sayın milletvekillerinin, siyasi iradenin ve bürokratların da üst düzey niyet ve kararlılıklarıyla yasanın uygulamaya geçmesi gerekmektedir.

Aksi takdirde uyuşturucu madde tesiri altında olan sürücülerin yollarda serbestçe dolaşabilmeleri nedeni ile yol güvenliğinden de bahsedilemez.

Zaman kaybetmeden yapılması gerekenler:

Mecliste bulunan Yol Güvenliği Yasa Tasarısına ivedilik kararı alınarak süratle yasalaşması sağlanmalıdır.

Başbakanlık, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Polis Genel Müdürlüğü ivedi olarak gerekli malzeme ve teçhizatın alınması için devreye girmelidir.

Başbakanlık kararlılık göstermeli, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı süreci takip ederek hız kazandırmalı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Laboratuvarında gerekli malzemelerin teminini, Polis Genel Müdürlüğü kullanacağı cihazların teminini, Maliye Bakanlığı ise tüm malzeme ve teçhizatın bütçesinin ayırması gerekmektedir.

Maliyetlerin Sabit Hız Tespit Kamera cezalarından toplanan paradan ayrılması en doğru karar olacaktır. Yasaya göre bu cezalar öncelikle yol güvenliğine ayrılması gerekmektedir.

Konunun insan hayatı için önemli olduğu gerçeği göz önünde tutulmalıdırlar.

Doç. Dr. MEHMET ZEKİ AVCI

Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı

Kıbrıs İlim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı