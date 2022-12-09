  • BIST 4.970,37
  • Altın 1077.248
  • Dolar 18.6415
  • Euro 19.6526
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Uyuşturucu Zanlıları Cezaevine Gönderildi

» »
Uyuşturucu Zanlıları Cezaevine Gönderildi
Uyuşturucu Zanlıları Cezaevine Gönderildi

Ülkeye başkaları tarafından ithal edilen 12 kilo 350 gram hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi taşıyan sanık Kima Tabong Taken’in aleyhindeki karar bugün açılandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ni oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Aksun okudu. Başkan Fadıl Aksun, başka bir sanık tarafından ülkemize ithal edilen uyuşturucunun sanığın aracılığı ile taşındığını belirtti. Aksun, uyuşturucu davalarında en ağır olgunun uyuşturucuyu ithal edilmesi olduğuna değindi. Aksun, sanığın rolünün kuryelik olduğunu belirtip, diğer 4 sanıktan ayrı olarak suçunu kabul etmesini, küçük bir çocuğunun anne şefkatinden mahrum kalışını lehine değerlendirdiklerini belirtti. Aksun, lehine olan bu hususları değerlendirip, hatırı sayılır oranda bir ceza indirimi yaptıklarını söyledi. Aksun, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, oybirliği ile 11 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kırsal Kalkınma İhtiyaç Analizi Köy Toplantılarının Dördüncüsü düzenlendi09 Aralık 2022 Cuma 15:06
  • AB Burs Programı, College of Europe için eğitim bursu verecek09 Aralık 2022 Cuma 14:52
  • Kıbrıslı Türk hırsızlık şüphesiyle tutuklandı09 Aralık 2022 Cuma 14:27
  • İMO: Yaptığımız iş, bilimsel, evrensel ve tarafsız… Siyasete alet ettirmeyeceğiz09 Aralık 2022 Cuma 14:18
  • Tatar’dan Natalie Süleyman’a kutlama09 Aralık 2022 Cuma 13:55
  • 28 yaşında hayatını kaybetti!09 Aralık 2022 Cuma 13:24
  • Öztürkler: Askerimiz, Ada’daki Barışın ve Huzurun Teminatıdır09 Aralık 2022 Cuma 13:18
  • "Okullarda güven ortamı yok"09 Aralık 2022 Cuma 12:44
  • Orhan Can, ‘yasaklı göçmen’ ilan edildi09 Aralık 2022 Cuma 11:34
  • Çalışma Bakanlığı'nın 1 milyar 388 milyon 110 bin TL'lik bütçesi onaylandı!09 Aralık 2022 Cuma 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti