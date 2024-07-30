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Uyuşturucu zanlıları Cezaevi'ne gönderildi!

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Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma, tasarruf suçlarından tutuklanan N.C.S.N ve C.E.O hakkındaki soruşturma tamamlandı. Zanlılar teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlıları Cezaevi'ne gönderildi!

Girne’de meydana gelen kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) alma, tasarruf suçlarından tutuklanan Nijeryalı Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obıorah hakkındaki soruşturma tamamlandı.  Zanlılar teminat talebiyle dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru Mert Gürtuna mahkemede olguları aktardı. Polis, 18 Temmuz 2024 tarihinde saat 21.30 raddelerinde GAÜ araç otoparkı içerisinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince şüpheli görülen Chinasa Samuel Nnah ve Chinonso Emmanuel Obıorah’ın tasarruflarında yaklaşık 70 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.  Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlı Nnah’ın ülkede yasal statüsü bulunmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti. Polis, zanlı Obıorah’ın da ülkede öğrenci olarak bulunduğunu ifade ederek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç, zanlı Nnah’ın 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi. Yargıç zanlı Obıorah’ın ise 20 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kefilin 400’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. Ancak teminat şatlarını yerine getiremeyen zanlı Obıorah da 2 ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderildi.

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