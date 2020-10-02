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Uyuşturucu zanlıları mahkemede

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Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu maddealma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlıları mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde
alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Randy
Richard Ebakoleane, Ahmet Manga, Emmanuel Asuquo Umoh ve zanlı M.Ç
dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı


Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 Randy
Richard Ebakoleane, zanlı 2 Ahmet Manga, zanlı 3 Emmanuel Asuquo Umoh ve
zanlı M.Ç, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından
methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.09.2020 tarihinde bir polis ekibi
tarafından zanlı 1’in ikametgâhında yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü
olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis,
zanlı 1’in konu maddeyi zanlı 2’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti.
Polis, zanlı 2’nin, zanlı 3’ün evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak
tutuklandığını anlattı. Polis, zanlılar 2, 3 ve 4’ün huzurlarında yapılan aramada
tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde,
üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 5 gram hintkeneviri
olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis,
alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek,
zanlıların 4 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün
tutuklu kalmasına emir verdi

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