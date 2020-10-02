Uyuşturucu zanlıları mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu maddealma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa’da meydana gelen Kanunsuz uyuşturucu madde

alma, verme ve tasarrufu suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Randy

Richard Ebakoleane, Ahmet Manga, Emmanuel Asuquo Umoh ve zanlı M.Ç

dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı



Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ali Çavuş, zanlı 1 Randy

Richard Ebakoleane, zanlı 2 Ahmet Manga, zanlı 3 Emmanuel Asuquo Umoh ve

zanlı M.Ç, Kanunsuz uyuşturucu madde alma, verme ve tasarrufu suçlarından

methaldar olduklarını belirtti. Polis, 30.09.2020 tarihinde bir polis ekibi

tarafından zanlı 1’in ikametgâhında yapılan aramada 1 gram hintkeneviri türü

olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi. Polis,

zanlı 1’in konu maddeyi zanlı 2’den 300 TL’ye aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Polis, zanlı 2’nin, zanlı 3’ün evinde tespit edildiğini ve makul güç kullanılarak

tutuklandığını anlattı. Polis, zanlılar 2, 3 ve 4’ün huzurlarında yapılan aramada

tütünle karışık iki adet elle sarılı içinde uyuşturucu olduğuna inanılan madde,

üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü ve 5 gram hintkeneviri

olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti. Polis,

alınacak ifadeler, soruşturulacak şahıslar ve aranan bir kişi olduğunu söyleyerek,

zanlıların 4 gün tutuklu daha kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlıların 4 gün

tutuklu kalmasına emir verdi