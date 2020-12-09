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Uyuşturucu zanlıları mahkemede!

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  Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Uyuşturucu zanlıları mahkemede!

  Lefkoşa’da tasarruflarında uyuşturucu madde ile yakalan zanlılar Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Detay Özel-Evrim Kamalı

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kağan Kurtbir olguları aktardı. Polis, zanlı 1 Ahmet Kilisli ve Gerasimos Kalaıtsıdıs’ın Kanunsuz uyuşturucu madde hintkeneviri ithal ve tasarrufu suçundan methaldar olduklarını belirtti. Polis, 8.12. 2020 tarihinde görevli bir polis ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda polisten kaçan zanlıların makul güç kullanılarak tutuklandıklarını söyledi. Polis, zanlıların tasarrufunda 60 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını belirtti. Polis, zanlıların gönüllü ifade verdiğini, maddelerin analize gönderildiğini, emarelere parmak izi araştırması yapılacağını ve aranan bir zanlı olduğunu mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için iki gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer,  soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için 2 gün tutuklu kalmalarına emir verdi.

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